Huawei, Mate Xs'nin Kamera Özelliklerini Duyurdu

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Huawei, Hindistan hesabından ikinci katlanabilir telefonu Mate Xs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şirket, yaptığı paylaşımda cihazın kamera özelliklerini açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ikinci katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs’yi geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyurmuştu. Şirketin Hindistan'daki Twitter sayfası, Mate Xs’nin kamerasının özelliklerini bir görselle birlikte paylaştı.

Tabii bu paylaşımın şirketin Hindistan hesabı üzerinden yapılması kafalarda “Cihaz sadece Hindistan’da mı çıkacak?” gibi bir soru oluşmasına sebep oldu. Şu an için bununla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Cihazın hangi ülkelerde çıkacağını bekleyip göreceğiz.

Huawei Mate Xs kamera özellikleri:

Huawei’nin Mate Xs modeli, piyasadaki Galaxy Fold, Galaxy Z Flip ve Motorola Razr’a göre farklı bir katlanma tasarımına sahip. Cihaz, saydığımız telefonların aksine dışa doğru katlanıyor. Yani Mate Xs, önceli olan Mate X ile benzer bir tasarım şeklini paylaşıyor diyebiliriz.

Şirketin Twitter hesabından paylaşılan görselde görüldüğü üzere cihaz, dört adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Dört adet kameranın telefonda dikey bir şekilde yerleştirildiği görülüyor. Kameraların bulunduğu kısmın hemen yanındaysa ses tuşları ve parmak izi sensörünü bünyesinde barındıran güç tuşu yer alıyor.

Cihazın ana kamerası f/1,8 diyafram açıklığına sahip 40 MP’lik bir lens. Bu lense 30x dijital yakınlaştırma özelliği bulunan f/2,4 diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik telefoto lens, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 16 MP’lik ultra geniş açılı lens ve Huawei Time-of-Flight (ToF) lensi eşlik ediyor. Önceki Huawei cihazlarda olduğu gibi Mate Xs’de de kamera sisteminde Leica ile iş birliğine gidilmiş.

Şu an için Huawei Mate Xs ile ilgili paylaşılan bilgiler bunlardan ibaret. Şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.