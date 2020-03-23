Mate 30 Pro 5G, Ses Kaydetme Konusunda Rakip Tanımıyor

Genellikle kamera benchmarkları ile bilinen DxOmark, geçtiğimiz ay ülkemizde satışa çıkan Huawei Mate 30 Pro'nun 5G modelinin ses kalitesi testlerinden elde ettiği puanlarını yayınladı. Çinli markanın en yeni amiral gemisi, ses kaydetme konusunda 72, kayıtlı sesi oynatma konusunda da 58 puan alabildi.

Akıllı telefonların kamera performanslarını değerlendirmek için yaptığı ölçümlerle tanınan DxOMark, bunun yanı sıra çok kapsamlı ses testleri de gerçekleştiriyor. Bu kez Huawei Mate 30 Pro 5G’yi mercek altına alan platform, cihazın piyasadaki akıllı telefonlar arasında en iyi ses kalitesine sahip modellerinden biri olduğunu belirtiyor.

Huawei Mate 30 Pro 5G, iki aşamalı gerçekleştirilen testlerde, ses kaydetme konusunda 72, kayıtlı sesi oynatma konusunda da 58 puan almayı başarmış. Ses kaydında mükemmel bir skor alan amiral gemisi, buna karşın kayıtlı sesi oynatma konusunda vasat bir performansa imza atmış. Mate 30 Pro 5G’nin genel puanı ise 61.

DxOMark, kayıt testleri sırasında arka plan gürültüsünün, en büyük sorunlardan biri olduğunu söylüyor. Puandaki düşüşün yandaki tek hoparlör ünitesinden kaynaklandığını belirten platform, bu durumun ses uzamsal dengesinin eşit olmamasına sebebiyet verdiğini aktardı.

Bazı ufak sorunlara rağmen piyasadaki en yüksek ses kaydetme puanına sahip telefonlardan biri olmayı başaran Huawei Mate 30 Pro 5G, kesinlikle övgüyü hak ediyor. Karşılaştırma için; geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 11 Pro Max, ses çalma konusunda 72, ses kaydetme konusunda ise 68 puan almıştı. Yakın bir zaman önce de Huawei Mate 20 X’i de teste sokan DxOMark, cihazı piyasada satılan telefonlar arasında en iyi ses kalitesine model olarak belirlemişti.