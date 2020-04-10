Huawei'nin Yeni Telefonu Mate Xs Kısa Sürede Tükendi

Huawei, 8 Nisan tarihinde katlanabilir ekranlı yeni telefonu Mate Xs'i Türkiye pazarında satışa sundu. Şimdi edinilen bilgilere göre ise bu telefon, satışa sunulduktan bir gün sonra tükendi. Görünen o ki tüketiciler, 30 bin TL'lik katlanabilir ekranlı bu telefona yoğun bir ilgi gösterdiler.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çinli teknoloji devi Huawei'nin katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Mate Xs modelini Türkiye pazarında satışa sunduğundan bahsetmiştik. Birkaç ay önce duyurulan telefon, Huawei'nin katlanabilir ekranlı ilk telefonu Mate X'in gelişmiş ve daha güncel donanım özellikleriyle donatılmış bir versiyonuydu. Şimdi, Mate Xs'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Huawei'nin Türkiye pazarındaki yeni telefonu Mate Xs, katlanabilir ekranlı yapısının yanı sıra, Kirin 990 işlemciden güç alıyor ve 5G desteği sunuyordu. 8 GB RAM ile desteklenen telefon, 512 GB de depolama alanına sahipti. Huawei, tüm bu özelliklerine rağmen Google Servisleri'nden yoksun olan Mate Xs'i, Türkiye pazarında 30 bin TL gibi uçuk bir fiyatla satışa sunmuştu. Sınırlı sayıda piyasaya sürülen bu telefon, kısa sürede tükendi.

Huawei Mate Xs, Türkiye'de satışa sunulur sunulmaz tükendi

Edinilen bilgilere göre 8 Nisan'da Huawei'nin kısa bir süre önce hizmete sunduğu çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Huawei Mate Xs, bir gün içerisinde tükendi. Bu durum, ülkemizdeki tüketicilerin katlanabilir ekranlı telefonlara ve Huawei'nin Google Servisleri olmayan yeni telefonuna yoğun bir ilgi gösterdiği anlamına geliyor.

Huawei'nin Türkiye'de kaç adet Mate Xs'i satışa sunduğu bilinmiyor. Bu nedenle cihazın popülerliği hakkında kesin bir şey söylemek çok da mümkün değil. Bununla birlikte satışa sunulan tüm modellerin alıcı bulması, katlanabilir ekranlı telefonların sanılandan daha fazla merak edildiğini kanıtlıyor.