Huawei Mate Xs Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Huawei, yaklaşık bir ay önce duyurduğu katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Mate Xs'i satışa sundu. Huawei'nin ülkemizdeki çevrimiçi mağazasında da satışa sunulan telefon, 8GB RAM ve 512 GB depolama ile geliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yaklaşık bir ay önce düzenlediği bir etkinlikle katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Mate Xs'i tüketicilerin beğenisine sundu. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu telefonun nisan ayı itibarıyla küresel pazarlarda satışa sunulacağını açıklamıştı. Şimdi beklenen oldu ve Huawei, Mate Xs modelini Türkiye de olmak üzere çeşitli ülkelerde satışa çıkardı.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar, geçtiğimiz dönemlerde çok konuşuldu. Gerek Samsung gerekse Huawei, katlanabilir ekran teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptılar. Yapılan yatırım ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkan ürünler, tüketiciler tarafından çok yaygın olmasa da tercih edilmeye başladı. Huawei, büyük umutlar besleyerek geliştirdiği katlanabilir ekranlı ikinci telefonunu, bugün itibarıyla tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei, 2019 yılında Mate X olarak isimlendirdiği katlanabilir ekranlı ilk telefonunu duyurmuştu. Ancak bu akıllı telefon, donanım özellikleri açısından 2018 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlarla benzerlik gösteriyordu. Mevcut modelini güncelleyerek yeniden tüketicilerin karşısına çıkan şirket, bu kez 2019 ve 2020 model telefonlarda kullanılan donanım özelliklerine sahip Mate Xs'i duyurdu.

Huawei'nin katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Mate Xs, 8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Kirin 990 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Huawei'nin resmi internet sitesine göre cihaz, 5G desteği ile satışa sunulacak. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olan telefon; tüketicilere 40 MP, 20 MP, 8 MP ve ToF sensörü sunuyor. Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon, tahmin edilebileceği üzere Google Servisleri'ni içermiyor.

Huawei Mate Xs teknik özellikleri

Ekran: 8 inç, katlanabilir

İşlemci: Kirin 990 (5G destekli)

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Kamera Kurulumu: 40 MP + 20 MP + 8 MP + ToF

Batarya: 4.500 mAh (55 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10

Huawei Mate Xs Türkiye fiyatı

Bugün itibarıyla, Huawei'nin kısa bir süre önce hizmete sunduğu çevrimiçi mağazasındaki yerini alan Huawei Mate Xs, tamı tamına 29 bin 999 TL karşılığında satın alınabiliyor. Evet, alınabiliyor. Yani, alınır herhalde.