Huawei, hem kolay taşınabilir hem de şık dizüstü bilgisayarı MateBook 14'ü Türkiye'de ön siparişe açtı. Ön sipariş verenler hem indirim hem de hediye kampanyasından faydalanabilecekler.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin tasarım ve taşınabilirlik odaklı yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook 14, şirketin çevrimiçi mağazası olan Huawei Online Mağaza'da ön siparişe açıldı. Sen derece ince çerçeveli yapısıyla yüzde 90 gibi iddialı bir ekran/gövde oranına sahip olan MateBook 14, tasarımda şıklığa öncelik verenlerin dikkatini çekebilecek bir dizüstü bilgisayar.

Adından da anlaşılabileceği gibi 14 inçlik bir ekrana sahip olan Huawei MateBook 14, bu ekranda kullanıcılara 2K çözünürlük ve RGB renk uzayının yüzde 100'ü için destek sunuyor. Bu da MateBook 14’ü hem profesyoneller hem de günlük kullanıcılar için oldukça iyi bir tercih haline getiriyor.

AMD'nin 7 nm fabrikasyon süreciyle üretilen Ryzen 4000 serisi işlemcilerinden güç alan MateBook 14, tüketicilere 16 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar SSD seçeneği sunuyor. Ayrıca Huawei’nin açıklamasına göre MateBook 14, tek şarj ile 10 saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Huawei MateBook 14 özellikler

Ekran: 14 inç, 2160 x 1440 piksel 2K,

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

Grafik: AMD Radeon

RAM: 8 GB/16 GB DDR4 2666 MHz

Depolama: 256 GB/512 GB PCIe NVMe SSD

Kamera: 720p HD

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz ve 5 GHz, Bluetooth 5.0

Girişler: 1 adet USB 3.2 Gen 1 1 adet USB-C, 1 adet 3,5 mm kulaklık ve mikrofon bir adet HDMI

Huawei MateBook 14 fiyatı

Huawei, MateBook 14 için iki ayrı versiyon seçeneği sunuyor. Birinci versiyonda 8 GB RAM, 256 GB SSD bulunurken; ikinci versiyonda 16 GB RAM, 512 GB SSD bulunuyor. 8 GB RAM’li versiyon için 6.999 TL fiyat etiketi belirlenirken; 16 GB RAM’li versiyon için 8.699 TL ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca ön siparişte 100 TL depozito ödemesi yapan müşterilere, ürünün toplam fiyatı üzerinden 200 TL indirim yapıldığını ve ön siparişte Huawei Bilgisayar Çantası ile Huawei Bluetooth Mouse’un yalnızca 1 TL’ye tüketicilere sunulduğunu belirtelim.