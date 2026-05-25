A101, 26 Mayıs’ta Volta EV1 isimli elektrikli aracı satışa sunacak. 239.990 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken araç; 45 km/s hız, 63 km menzil ve düşük güç sınıfı sayesinde AM ehliyet kapsamında kullanılabilmesiyle öne çıkıyor.

A101’in “Aldın Aldın” kataloğunda bu kez teknoloji ürünleri ya da motosikletler değil, doğrudan elektrikli bir araç yer aldı. Market zinciri, 26 Mayıs itibarıyla Volta EV1 isimli kompakt elektrikli modeli satışa çıkaracağını duyurdu.

239.990 TL fiyat etiketiyle listelenen araç, özellikle şehir içi kısa mesafe ulaşım için tasarlanmış yapısıyla dikkat çekiyor. Düşük hız limiti ve kompakt boyutları nedeniyle sosyal medyada birçok kullanıcı, “Ehliyetsiz kullanılabiliyor mu?” sorusunu sormaya başladı.

Volta EV1, düşük hızlı mikro araç sınıfında yer alıyor

Katalogda yer alan teknik detaylara göre Volta EV1; 45 km/s maksimum hız, 63 kilometre menzil ve 2 kW motor gücüyle geliyor.

Türkiye’de bu tarz düşük hızlı dört tekerlekli elektrikli araçlar genellikle L6e sınıfı hafif dört tekerlekli araç kategorisinde değerlendiriliyor. Bu nedenle tam otomobil ehliyeti zorunlu olmayabiliyor. Mevcut düzenlemelerde AM sınıfı ehliyet bu tip araçlar için yeterli kabul ediliyor.

Özellikleri

Özellik Volta EV1 Azami hız 45 km/s Menzil 63 km Motor gücü 2 kW Motor torku 4,5 Nm Batarya 72V 58 Ah Şarj süresi 7-8 saat Fren sistemi Ön / arka disk fren Yolcu kapasitesi 2 kişi Garanti 2 yıl

A101 kataloğuna göre Volta EV1, 26 Mayıs tarihinde satışa çıkacak. Araç için peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de sunulacak.

Fiyatı