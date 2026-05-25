Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Huawei, Moore Yasası’nın Yerine Geçebilecek Tau Yasası’nı Duyurdu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Huawei, işlemci dünyasında yıllardır yol gösterici kabul edilen Moore Yasası’nın artık sınırlarına yaklaşıldığını belirterek yeni Tau Yasası’nı duyurdu. Şirket, bu yaklaşımla transistor yoğunluğu, enerji verimliliği ve sistem performansında önemli artışlar elde edilebileceğini söylüyor.

Huawei, Moore Yasası’nın Yerine Geçebilecek Tau Yasası’nı Duyurdu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Teknoloji dünyasında işlemcilerin gelişimini uzun yıllardır Moore Yasası üzerinden takip ediyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse bu yasa, işlemcilerdeki transistor sayısının düzenli aralıklarla artacağını öngörüyordu. Ancak geldiğimiz noktada çipleri daha da küçültmek hem fiziksel hem de ekonomik olarak giderek zorlaşıyor.

Huawei de tam olarak bu soruna odaklanan yeni yaklaşımını duyurdu. Şirket, 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems etkinliğinde “Tau (τ) Scaling Law” adını verdiği yeni prensibi tanıttı. Huawei’ye göre işlemci dünyasının geleceği artık yalnızca “daha küçük transistor” fikriyle değil, sistem içindeki gecikmeyi azaltmakla şekillenecek.

Huawei, işlemci performansını artırmak için farklı bir yol öneriyor

Tau Yasası’nın merkezinde “τ” yani zaman sabiti yer alıyor. Daha anlaşılır şekilde söylemek gerekirse Huawei, verinin işlemci ve sistem içinde daha kısa sürede hareket etmesini sağlayarak performansı artırmayı hedefliyor. Bu da yalnızca işlemci hızını değil, enerji verimliliğini ve genel sistem kapasitesini de etkileyebilir.

Bu yaklaşımın en dikkat çeken parçası ise LogicFolding isimli mimari. Huawei, bu teknolojiyle devrelerdeki kritik veri yollarının kısaltılabileceğini, böylece transistor yoğunluğu ve işlem performansının artırılabileceğini belirtiyor.

Şirket, Tau Yasası’nı sadece çip düzeyinde değil; cihaz, devre, işlemci ve büyük ölçekli sistemler genelinde kullanmayı planlıyor. Yapay zekâ sistemleri için geliştirilen UnifiedBus bağlantı yaklaşımı da bu planın önemli parçalarından biri.

İlk Tau tabanlı Kirin işlemciler 2026’da gelecek

Huawei’nin açıklamasına göre şirket, son altı yılda Tau Yasası temelinde 381 farklı çip tasarlayıp seri üretime aldı. Daha da önemlisi, 2026 sonbaharında çıkacak yeni Kirin işlemciler, LogicFolding mimarisini kullanan ilk ticari modeller olacak.

En iddialı hedef ise 2031 yılı için açıklandı. Huawei, Tau Yasası tabanlı üst seviye çiplerinin 1.4 nm eşdeğeri transistor yoğunluğuna ulaşabileceğini söylüyor. Ancak burada küçük ama önemli bir detay var: “eşdeğer yoğunluk” ifadesi, doğrudan 1.4 nm üretim süreci kullanıldığı anlamına gelmeyebilir.

Yine de Huawei’nin bu duyurusu, yarı iletken sektöründe Moore Yasası sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir tartışma başlatmış durumda. Tau Yasası’nın gerçekten yeni bir standart olup olmayacağını ise önümüzdeki yıllarda çıkacak ürünler gösterecek.

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

WhatsApp İyice MSN'e Dönüşecek: Çevrim içi Kişiler Liste Olarak Gösterilecek

WhatsApp İyice MSN'e Dönüşecek: Çevrim içi Kişiler Liste Olarak Gösterilecek

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com