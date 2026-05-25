Huawei, işlemci dünyasında yıllardır yol gösterici kabul edilen Moore Yasası’nın artık sınırlarına yaklaşıldığını belirterek yeni Tau Yasası’nı duyurdu. Şirket, bu yaklaşımla transistor yoğunluğu, enerji verimliliği ve sistem performansında önemli artışlar elde edilebileceğini söylüyor.

Teknoloji dünyasında işlemcilerin gelişimini uzun yıllardır Moore Yasası üzerinden takip ediyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse bu yasa, işlemcilerdeki transistor sayısının düzenli aralıklarla artacağını öngörüyordu. Ancak geldiğimiz noktada çipleri daha da küçültmek hem fiziksel hem de ekonomik olarak giderek zorlaşıyor.

Huawei de tam olarak bu soruna odaklanan yeni yaklaşımını duyurdu. Şirket, 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems etkinliğinde “Tau (τ) Scaling Law” adını verdiği yeni prensibi tanıttı. Huawei’ye göre işlemci dünyasının geleceği artık yalnızca “daha küçük transistor” fikriyle değil, sistem içindeki gecikmeyi azaltmakla şekillenecek.

Huawei, işlemci performansını artırmak için farklı bir yol öneriyor

Tau Yasası’nın merkezinde “τ” yani zaman sabiti yer alıyor. Daha anlaşılır şekilde söylemek gerekirse Huawei, verinin işlemci ve sistem içinde daha kısa sürede hareket etmesini sağlayarak performansı artırmayı hedefliyor. Bu da yalnızca işlemci hızını değil, enerji verimliliğini ve genel sistem kapasitesini de etkileyebilir.

Bu yaklaşımın en dikkat çeken parçası ise LogicFolding isimli mimari. Huawei, bu teknolojiyle devrelerdeki kritik veri yollarının kısaltılabileceğini, böylece transistor yoğunluğu ve işlem performansının artırılabileceğini belirtiyor.

Şirket, Tau Yasası’nı sadece çip düzeyinde değil; cihaz, devre, işlemci ve büyük ölçekli sistemler genelinde kullanmayı planlıyor. Yapay zekâ sistemleri için geliştirilen UnifiedBus bağlantı yaklaşımı da bu planın önemli parçalarından biri.

İlk Tau tabanlı Kirin işlemciler 2026’da gelecek

Huawei’nin açıklamasına göre şirket, son altı yılda Tau Yasası temelinde 381 farklı çip tasarlayıp seri üretime aldı. Daha da önemlisi, 2026 sonbaharında çıkacak yeni Kirin işlemciler, LogicFolding mimarisini kullanan ilk ticari modeller olacak.

En iddialı hedef ise 2031 yılı için açıklandı. Huawei, Tau Yasası tabanlı üst seviye çiplerinin 1.4 nm eşdeğeri transistor yoğunluğuna ulaşabileceğini söylüyor. Ancak burada küçük ama önemli bir detay var: “eşdeğer yoğunluk” ifadesi, doğrudan 1.4 nm üretim süreci kullanıldığı anlamına gelmeyebilir.

Yine de Huawei’nin bu duyurusu, yarı iletken sektöründe Moore Yasası sonrası dönemin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir tartışma başlatmış durumda. Tau Yasası’nın gerçekten yeni bir standart olup olmayacağını ise önümüzdeki yıllarda çıkacak ürünler gösterecek.