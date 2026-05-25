Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

vivo, yeni akıllı telefonu Y600 Turbo’yu resmen duyurdu. Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 9.020 mAh batarya, 120 Hz AMOLED ekran ve 90W hızlı şarj desteğiyle gelen telefon, özellikle uzun pil ömrüne odaklanıyor.

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı telefon üreticileri yıllardır daha ince telefonlar üretmeye çalışıyor ama batarya kapasitesi tarafında aynı hızda bir gelişim göremiyorduk. vivo ise yeni modeli Y600 Turbo ile tam da bu noktaya oynuyor. Çünkü şirketin tanıttığı yeni telefon, tam 9.020 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekmeyi başardı.

Üstelik cihaz sadece büyük piliyle öne çıkmıyor. vivo, telefonun gövdesini 8,29 mm kalınlıkta tutmayı başarmış durumda. Şirket ayrıca bataryanın 1.200 şarj döngüsünden sonra bile sağlığının yüzde 80 seviyesinin üzerinde kalacağını söylüyor. Kısacası Y600 Turbo, uzun kullanım ömrü isteyen kullanıcıları hedefliyor.

İçerikten Görseller

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı
Vivo-Y600-Turbo-Display
Vivo-Y600-Turbo-Design

vivo Y600 Turbo’nun ekranı ve performansı da iddialı

Vivo-Y600-Turbo-Display

Telefonun ön tarafında 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran; 120 Hz yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık değeri ve 4320 Hz PWM karartma desteğiyle geliyor. Özellikle yüksek parlaklık değeri sayesinde cihazın güneş altında çok daha rahat kullanılabileceği belirtiliyor.

Performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi karşımıza çıkıyor. 4 nm üretim sürecinden çıkan işlemciye 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. vivo’nun açıklamasına göre cihaz, hem günlük kullanım hem de oyun performansı tarafında güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Özellikleri

Özellik vivo Y600 Turbo
Ekran 6,83 inç AMOLED
Çözünürlük 2800 x 1260
Yenileme Hızı 120 Hz
Parlaklık 5.000 nit
İşlemci Snapdragon 7s Gen 4
RAM 12 GB’a kadar
Depolama 512 GB’a kadar
Arka Kamera 50 MP + 2 MP
Ön Kamera 8 MP
Batarya 9.020 mAh
Hızlı Şarj 90W
İşletim Sistemi OriginOS 6
Dayanıklılık IP68 / IP69

Kamera tarafında telefonun arkasında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Hem ön hem arka kamerada elektronik görüntü sabitleme desteği sunulurken cihazın arka kamerası 4K video kaydı yapabiliyor.

Vivo-Y600-Turbo-Design

Telefon; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi bağlantı teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Fiyatı

Model Fiyat
8 GB + 256 GB 339 dolar
12 GB + 256 GB 382 dolar
12 GB + 512 GB 426 dolar

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

WhatsApp İyice MSN'e Dönüşecek: Çevrim içi Kişiler Liste Olarak Gösterilecek

WhatsApp İyice MSN'e Dönüşecek: Çevrim içi Kişiler Liste Olarak Gösterilecek

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27’de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com