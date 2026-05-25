vivo, yeni akıllı telefonu Y600 Turbo’yu resmen duyurdu. Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 9.020 mAh batarya, 120 Hz AMOLED ekran ve 90W hızlı şarj desteğiyle gelen telefon, özellikle uzun pil ömrüne odaklanıyor.

Akıllı telefon üreticileri yıllardır daha ince telefonlar üretmeye çalışıyor ama batarya kapasitesi tarafında aynı hızda bir gelişim göremiyorduk. vivo ise yeni modeli Y600 Turbo ile tam da bu noktaya oynuyor. Çünkü şirketin tanıttığı yeni telefon, tam 9.020 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekmeyi başardı.

Üstelik cihaz sadece büyük piliyle öne çıkmıyor. vivo, telefonun gövdesini 8,29 mm kalınlıkta tutmayı başarmış durumda. Şirket ayrıca bataryanın 1.200 şarj döngüsünden sonra bile sağlığının yüzde 80 seviyesinin üzerinde kalacağını söylüyor. Kısacası Y600 Turbo, uzun kullanım ömrü isteyen kullanıcıları hedefliyor.

vivo Y600 Turbo’nun ekranı ve performansı da iddialı

Telefonun ön tarafında 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran; 120 Hz yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık değeri ve 4320 Hz PWM karartma desteğiyle geliyor. Özellikle yüksek parlaklık değeri sayesinde cihazın güneş altında çok daha rahat kullanılabileceği belirtiliyor.

Performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi karşımıza çıkıyor. 4 nm üretim sürecinden çıkan işlemciye 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. vivo’nun açıklamasına göre cihaz, hem günlük kullanım hem de oyun performansı tarafında güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Özellikleri

Özellik vivo Y600 Turbo Ekran 6,83 inç AMOLED Çözünürlük 2800 x 1260 Yenileme Hızı 120 Hz Parlaklık 5.000 nit İşlemci Snapdragon 7s Gen 4 RAM 12 GB’a kadar Depolama 512 GB’a kadar Arka Kamera 50 MP + 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 9.020 mAh Hızlı Şarj 90W İşletim Sistemi OriginOS 6 Dayanıklılık IP68 / IP69

Kamera tarafında telefonun arkasında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Hem ön hem arka kamerada elektronik görüntü sabitleme desteği sunulurken cihazın arka kamerası 4K video kaydı yapabiliyor.

Telefon; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi bağlantı teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Fiyatı