Akıllı telefon üreticileri yıllardır daha ince telefonlar üretmeye çalışıyor ama batarya kapasitesi tarafında aynı hızda bir gelişim göremiyorduk. vivo ise yeni modeli Y600 Turbo ile tam da bu noktaya oynuyor. Çünkü şirketin tanıttığı yeni telefon, tam 9.020 mAh kapasiteli dev bataryasıyla dikkat çekmeyi başardı.
Üstelik cihaz sadece büyük piliyle öne çıkmıyor. vivo, telefonun gövdesini 8,29 mm kalınlıkta tutmayı başarmış durumda. Şirket ayrıca bataryanın 1.200 şarj döngüsünden sonra bile sağlığının yüzde 80 seviyesinin üzerinde kalacağını söylüyor. Kısacası Y600 Turbo, uzun kullanım ömrü isteyen kullanıcıları hedefliyor.
vivo Y600 Turbo’nun ekranı ve performansı da iddialı
Telefonun ön tarafında 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran; 120 Hz yenileme hızı, 5.000 nit tepe parlaklık değeri ve 4320 Hz PWM karartma desteğiyle geliyor. Özellikle yüksek parlaklık değeri sayesinde cihazın güneş altında çok daha rahat kullanılabileceği belirtiliyor.
Performans tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi karşımıza çıkıyor. 4 nm üretim sürecinden çıkan işlemciye 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. vivo’nun açıklamasına göre cihaz, hem günlük kullanım hem de oyun performansı tarafında güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Özellikleri
|Özellik
|vivo Y600 Turbo
|Ekran
|6,83 inç AMOLED
|Çözünürlük
|2800 x 1260
|Yenileme Hızı
|120 Hz
|Parlaklık
|5.000 nit
|İşlemci
|Snapdragon 7s Gen 4
|RAM
|12 GB’a kadar
|Depolama
|512 GB’a kadar
|Arka Kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön Kamera
|8 MP
|Batarya
|9.020 mAh
|Hızlı Şarj
|90W
|İşletim Sistemi
|OriginOS 6
|Dayanıklılık
|IP68 / IP69
Kamera tarafında telefonun arkasında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Hem ön hem arka kamerada elektronik görüntü sabitleme desteği sunulurken cihazın arka kamerası 4K video kaydı yapabiliyor.
Telefon; 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi bağlantı teknolojilerini de destekliyor. Ayrıca ekran altı parmak izi okuyucuya sahip olan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Fiyatı
|Model
|Fiyat
|8 GB + 256 GB
|339 dolar
|12 GB + 256 GB
|382 dolar
|12 GB + 512 GB
|426 dolar