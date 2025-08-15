Huawei, yeni tablet modeli MatePad Air 2025'i duyurdu. Sinema salonu kalitesinde ses sunan tablet, etkileyici ekranı ile de çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki Huawei MatePad Air 2025'in özellikleri ve fiyatı nasıl?

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni tablet modeli MatePad Air 2025'i duyurdu. Dikkat çekici özellikle donatılan tablet, fena sayılmayacak fiyatı ile de çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Huawei MatePad Air 2025'in özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Huawei'nin yeni tabletinde 12 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. 144 Hz tazeleme oranı ve 2800 x 1840 piksel çözünürlük sunan bu LCD ekran, 3:2 en boy oranı ile yüzde 10 daha fazla yatay görüntüleme alanı sağlıyor. Ekran parlama noktalarını yüzde 50 azaltarak kullanıcıların göz konforunu korumayı amaçlayan tablet, bir şeyler izlemek isteyen kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.

Karşınızda Huawei MatePad Air 2025

Huawei, yeni tabletinde kullandığı işlemcinin özelliklerini açıklamadı ancak bu tabletin 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı kapasitesi sunacağını biliyoruz. Yapay zekâ desteğine sahip olan tablet belge özetleme, canlı ekran çevirisi ve el yazısı ile formül tanıma gibi özellikler yer alıyor. M-Pencil Pro isimli yeni kalem ise hızlı yapay zekâ komutları ile sesten metne dönüştürme gibi özellikler için kullanılabiliyor.

MatePad Air 2025'in en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ses sistemi. Bu tablette Huawei Sound teknolojisi ile desteklenen 6 hoparlörlü bir sistem bulunuyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde sinema sistemi gibi ses kalitesi yakalamış olacaklar. Bu arada; Huawei MatePad Air 2025'te 50 MP arka kamera, 8 MP selfie kamera olduğunu belirtelim. Tabletin batarya kapasitesi ise 10.100 mAh olarak açıklandı.

Huawei MatePad Air 2025 teknik özellikleri:

Ekran 12 inç, 2800 x 1840 piksel, 144 Hz, LCD İşlemci Açıklanmadı RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön kamera 8 MP Arka kamera 50 MP İşletim sistemi HarmonyOS 5.0 Batarya 10.100 mAh

