Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte yepyeni tableti Xiaomi Pad 7S Pro'yu tanıttı. İşte şirketin yepyeni işlemcisinden güç alan yeni tabletin özellikleri!

Xiaomi, yepyeni tableti Xiaomi Pad 7S Pro ile karşımızda. Bu tablet, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xring O1 işlemciyle gelen ilk model olma özelliğini taşıyor. Hatırlayacağınız üzere bu işlemci ilk olarak Xiaomi 15S Pro telefonla birlikte gelmişti.

Yeni Xiaomi Pad 7S Pro, 12,5 inçlik daha büyük bir ekranla geliyor. Xiaomi, bu boyutun taşınabilirlik ve görüntü alanı arasında iyi bir denge sunduğunu söylüyor. Ekran hâlâ 3:2 oranında ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor.

Tablet hem daha ince (5,8 mm) hem de biraz daha ağır (576 gram). Bu ekstra ağırlık, daha büyük ekran ve daha büyük bataryadan kaynaklanıyor. Nitekim cihazda 120W hızlı şarj destekli 10.610mAh’lik güçlü bir batarya bulunuyor. Önceki modele göre hem daha hızlı şarj oluyor hem de daha uzun dayanıyor.

Xiaomi, bu tableti sadece bir medya aracı olarak değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar yerine geçebilecek bir iş arkadaşı olarak tanıtıyor. İsteğe bağlı klavyesi mıknatıslı olarak takılıyor ve açısı ayarlanabiliyor.

Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri

Ekran 12.5 inç, 3200x2136 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

HDR10, Dolby Vision, 1000 nit tepe parlaklık İşlemci Xring O1 RAM 8 GB/12 GB/16 GB Depolama 256 GB/512 GB/1 TB Arka Kamera 50MP JN1/2.76" Ön Kamera 32MP 1/3.6", f/2.2 Pil 120W hızlı şarj destekli 10.610 mAh Boyutlar ve Ağırlık 79.14×191.96×5.8mm, 576g İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi Pad 7S Pro fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 8 GB + 256 GB 3.299 yuan (yaklaşık 459 dolar) 12 GB + 256 GB 3.599 yuan (yaklaşık 501 dolar) 12 GB + 512 GB 3.899 yuan (yaklaşık 543 dolar) 16 GB + 512 GB 4.099 yuan (yaklaşık 571 dolar) 16 GB + 1 TB 4.499 yuan (yaklaşık 626 dolar)