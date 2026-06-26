Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

DÜNYANIN EN İNCE 13 İNÇ TABLETİ | Huawei MatePad Pro Max İnceleme

Webtekno'yu Google'a ekleyin
İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dünyanın en ince 13 inç ve üzeri tableti Huawei MatePad Pro Max’i detaylıca inceliyoruz.

Huawei'nin daha önceki tabletlerinde de gördüğümüz kağıt hissi veren yansımasız PaperMatte OLED ekranı ve yeni nesil Kirin T93 Pro işlemcisi, bu yeni modelin öne çıkan özelliklerinden. Huawei MatePad Pro, bir tablette ekran kalitesi ve verimlilik arayanlara hitap ediyor.

Huawei Glide klavye ve Huawei M-Pencil ile okul ve ofis işleri için kolay kullanım sunan MatePad Pro Max, 12 GB RAM ve 256 GB depolamasıyla amiral gemisi seviyesinde bir donanım sunuyor.

Huawei MatePad Pro Max Özellikleri:

  • İşlemci: Kirin T93 Pro
  • Ekran: 13.2 inç OLED Ekran, 3K Çözünürlük, 144Hz, 273 ppi, 1600 nit Parlaklık
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB
  • Kamera: 50 MP Arka Kamera + 12 MP Ön Kamera
  • Batarya: 10.400 mAh
  • İşletim Sistemi: HarmonyOS
Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6 Türkiye Fiyatı Açıklandı: Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz!

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

GTA 6'yı 500 TL Daha Ucuza Alabilirsiniz! (Gelin Anlatıyoruz)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com