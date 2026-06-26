DÜNYANIN EN İNCE 13 İNÇ TABLETİ | Huawei MatePad Pro Max İnceleme

Dünyanın en ince 13 inç ve üzeri tableti Huawei MatePad Pro Max’i detaylıca inceliyoruz.

Huawei'nin daha önceki tabletlerinde de gördüğümüz kağıt hissi veren yansımasız PaperMatte OLED ekranı ve yeni nesil Kirin T93 Pro işlemcisi, bu yeni modelin öne çıkan özelliklerinden. Huawei MatePad Pro, bir tablette ekran kalitesi ve verimlilik arayanlara hitap ediyor.

Huawei Glide klavye ve Huawei M-Pencil ile okul ve ofis işleri için kolay kullanım sunan MatePad Pro Max, 12 GB RAM ve 256 GB depolamasıyla amiral gemisi seviyesinde bir donanım sunuyor.

Huawei MatePad Pro Max Özellikleri: