Huawei MatePad Pro Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatı

Huawei, birkaç ay önce duyurduğu tablet modeli MatePad Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Google Servisleri'nden yoksun olan ve özellikleri ile Mate 30 Pro'nun tablet versiyonu gibi görünen MatePad Pro, fiyatı ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, bundan yaklaşık 5 ay önce düzenlediği bir etkinlikte yeni tablet modeli "MatePad Pro"yu duyurmuştu. Teknik özellikleri açısından ciddi anlamda performans vadeden ve tüketicileri kendisine hayran bırakan tablet, Google Servisleri'ni içermemesiyle çok konuşulmuştu. Şimdiyse Huawei'nin bu tartışmalı tablet modeli, ülkemizde satışa sunuldu.

Huawei'nin yeni tablet modeli MatePad Pro, diğer tüm tablet modellerinden ayrılan bir özelliğe sahip. Bu özellik, MatePad Pro'nun ekranında yer alan kamera deliği. Daha önce hiçbir şirket, herhangi bir tablet modelinde ekrana kamera deliği koymamıştı.

Karşınızda Huawei MatePad Pro

Huawei'nin yeni tablet modeli 10.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Tüketicilere 2K QHD çözünürlük sunan tabletin ekranı, 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerayı da bünyesinde barındırıyor. Kirin 990 işlemciden güç alan model, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Tabletin hemen arka kısmına baktığımızda ise MatePad Pro'nun 13 MP çözünürlüğündeki iki arka kamerasıyla karşılaşıyoruz.

Huawei'nin MatePad Pro isimli tableti, Android 10 tabanlı bir arayüz olan EMUI 10 ile çalışıyor. 7.250 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan tablet, tüketiciler için yeterli uzunlukta bir kullanım süresi sunuyor. Harmon Kardon tarafından desteklenen bir ses kalitesine sahip olan cihaz, sineme kalitesinde ses sunmayı başarıyor. Tüm bunlara ek olarak MatePad Pro, harici klavye ve M-Pen desteğine de sahip.

Huawei MatePad Pro teknik özellikleri

Ekran: 10.8 inç 2K QHD çözünürlük (2560 x 1600)

İşlemci: Kirin 990

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 13 MP f/1.8 çift kamera

Ön Kamera: 8 MP f/2.0

Batarya: 7.250 mAh (40 watt hızlı şarj desteği)

Bağlantı: Wi-Fi

İşletim Sistemi: EMUI 10 (Android 10)

Renkler: Gece Yarısı Grisi

Boyutlar: 246 mm x 159 mm x 7.2 mm

Ağırlık: 460 gram

Huawei MatePad Pro Türkiye fiyatı

Huawei'nin yeni tablet modeli, şirketin kısa bir süre önce hizmete sunduğu çevrimiçi mağazasından satın alınabiliyor. Üstelik şirket, ürünün Türkiye pazarına girişi şerefine M-Pen ve harici klavyeyi de 1'er TL karşılığında sunuyor. Tüm bu teknik özellikleriyle dikkat çeken ancak Google Servisleri'nden yoksun olan bu tablete sahip olmak içinse şimdilik sadece 4.299 TL ödeme yapmanız gerekiyor.