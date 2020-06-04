Huawei MatePad T8, Türkiye'ye Geliyor: İşte Fiyatı

Huawei, giriş seviyesinde üstün özellikler vadeden yeni tableti MatePad T8'i yarın itibarıyla Türkiye'de satışa sunacak. Çocuklara yönelik özelliklere de sahip olan tablet, uygun fiyatlı bir seçenek olarak geliyor.

Huawei, geçtiğimiz haftalarda giriş seviyesi yeni tableti MatePad T8'i tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi, 8 çekirdekli MediaTek MT8768 işlemcisi ve 5100 mAh'lik güçlü piliyle segmentine göre yüksek performans sunduğunu iddia ettiği tableti uygun fiyatlı bir seçenek olarak yarından itbaren Türkiye pazarında da satışa sunacak.

MatePad T8, ince çerçevelere sahip 8 inçlik ekranı, metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Tablet, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun. Ayrıca dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Huawei MatePad T8, giriş seviyesinde iddialı özellikler vadediyor

Huawei MatePad T8, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. Tablet, 5100 mAh bataryası sayesinde 600 saat gibi uzun bir bekleme süresi sunuyor ve 12 saat boyunca durmaksızın video oynatabiliyor. Cihazda yer alan göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde renk sıcaklığı ayarını kendileri de değiştirebiliyorlar.

MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki ince çerçevelerle %80'in üzerinde ekran/gövde oranı sunuyor. EMUI10.0.1 ile kutusundan çıkan cihaz, arayüzün getirdiği yeni karanlık mod sayesinde kullanıcıların göz konforunu koruyor.

MatePad T8, çocuk moduyla güvenli kullanım sağlıyor

Tüm bunların yanı sıra Huawei MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan bir çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler, çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyor. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu içeriyor.

Huawei MatePad T8 fiyatı

Huawei MatePad T8, 1.099 TL'lik fiyatıyla yarından itibaren Huawei Online Mağaza'da satışa sunulacak. Ürünün mağaza sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Huawei MatePad T8 özellikleri: