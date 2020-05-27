Huawei, MatePad Pro'nun 5G versiyonunu resmen tanıttı. Cihaz Kirin 990 5G işlemci tarafından güçlendiriliyor ve 8 GB RAM bu işlemciye eşlik ediyor. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı işler telefondan rahatça halledilemiyor, bilgisayarlarsa işleri bazen daha karışık bir hâle sokabiliyor. Tam bu noktada karşımıza tabletler çıkıyor. Birçok farklı kullanım alanı bulunan tabletlere gösterilen ilgi de bir hayli fazla olunca şirketler tablet üretimine hız kesmeden devam ediyor. Huawei de bugün MatePad Pro'nun 5G versiyonunu Çin'de tanıttı.

Huawei'nin Kirin 990 5G işlemci tarafından güçlendirilen bu tableti, günümüz teknolojisi olan 5G bağlantı desteğini bünyesinde barındırarak kullanıcılarına kesintisiz internet sunmayı amaçlıyor. Huawei MatePad Pro 5G, dünyanın ilk delikli ekrana sahip ve 5G destekleyen tableti konumunda bulunuyor. Hassas basıncı algılayan M-Pen de bu tablet tarafından destekleniyor.

MatePad Pro 5G, 40 W hızlı şarj desteğiyle geliyor:

Tabletin sahip olduğu 10,8 inçlik ekran, 2K QHD çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor. Kirin 990 5G işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama konusundaysa 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Tabletin arka kısmında 13 MP'lik bir kamera konumlandırılmışken ön tarafta 8 MP'lik bir kamera bizleri karşılıyor.

Huawei MatePad Pro, 7.250 mAh'lik devasa bataryasıyla uzun kullanım süreleri sunmayı kendine hedef edinmiş durumda. Bu bataryaya 40 W hızlı şarj ve 15 W kablosuz şarj destekleri eşlik ediyor. Cihazın işletim sistemi, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 olarak belirlenmiş. Birçok özelliği bünyesinde barındıran bu tablet 2 renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

Huawei MatePad Pro 5G fiyatı:

Huawei MatePad Pro 5G (8 GB RAM + 256 GB depolama): 740 dolar (vergiler hariç 5.000 TL)

740 dolar (vergiler hariç 5.000 TL) Huawei MatePad Pro 5G (8 GB RAM + 512 GB depolama): 949 dolar (vergiler hariç 6.430 TL)

Huawei MatePad Pro 5G, 11 Haziran'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Ülkemiz dâhil diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağıysa henüz belli değil. Cihazın tüm özelliklerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Huawei MatePad Pro 5G özellikleri: