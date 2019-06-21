Huawei, 8,4 inç ve 10,8 inç olmak üzere iki adet tabletini bugünkü tanıtım etkinliğinde duyurdu.

Bugün düzenlediği etkinlikte tanıttığı Nova 5 serisi akıllı telefonlarıyla gündeme oturmayı başaran Huawei, bununla da kalmayıp iki farklı MediaPad tableti tanıttı. 8,4 inç ve 10,8 inçlik iki farklı modele sahip olan tabletlerin boyutları haricinde sahip oldukları tek fark, batarya kapasitesi olarak karşımıza çıkıyor.

MediaPad M6’nın iki modeli de 2560x1600 piksel çözünürlükte LCD ekranla geliyor. 10,8 inçlik tablet, bünyesinde 7.500 mAh’lik bataryayı barındırırken 8,4 inçlik modelde 6.100 mAh’lik bir batarya kullanılmış.

Kamera kısmına baktığımız zaman iki tablette de aynı kamera özelliklerini görüyoruz. Huawei, tabletlerinin ön kameralarında 8 MP çözünürlüğünde lensleri tercih ederken arkada 13 MP çözünürlüğünde lensleri kullanmış.

Tabletlerin donanımına baktığımız zaman iki tablette de Kirin 980 işlemcisinin 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş olduğunu görüyoruz.

Android 9.1 üzerinde EMUI 9.1 kullanan tabletler, üretkenliği artırmak için klavyeli bir kılıfa sahipler. İki tablette de USB Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi ve microSD kart yuvası olduğunu belirtelim.

Fiyat konusuna geldiğimiz zaman 10,8 inçlik modelin 4GB RAM / 64 GB dahili depolamaya sahip olan, yalnızca Wi-Fi destekli modeli 335 dolarken (yaklaşık 1.940 TL); 4 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya ve hücresel veri dolaşım desteğine sahip olan tabletin 510 dolar (yaklaşık 2.950 TL) olduğunu görüyoruz. Cihazın ön siparişleri bugün açılacak ve 10 Temmuz tarihinde mağazalarda satışa çıkacak.

8,4 inçlik tabletin fiyatıysa 4GB RAM / 64 GB dahili depolamaya sahip yalnızca Wi-Fi’lı model için 290 dolar (yaklaşık 1.680 TL) olarak belirlenmişken 4 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya ve hücresel veri dolaşım desteğine sahip olan modelde 392 dolarlık (yaklaşık 2.270 TL) bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor. Cihazın ön siparişleri 7 Temmuz tarihinde başlayacak ve resmi satışlar 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

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