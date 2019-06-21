Huawei, yeni orta-üst segment akıllı telefon serisi Nova 5'i Çin'de düzenlediği lansman etkinliğinde tanıttı.

P30 serisiyle 2019 yılına iyi bir başlangıç yapan Huawei, nispeten daha uygun fiyatlı akıllı telefon serisi Nova 5'i tanıttı.

Huawei’nin yeni, sekiz çekirdekli 7 nm Kirin 810 yonga setini kullanan ilk cihaz olan Huawei Nova 5, ciddi bir performansı kullanıcılarına sunuyor. İki adet 2,27 GHz Cortex-A76 ve altı adet 1,88 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan işlemci, aynı zamanda Mali-G52 grafik birimiyle gelişmiş bir grafik performansını vadediyor. Yine de telefonun en büyük özelliklerinden biri, telefona adanmış yapay zekayı Huawei’nin orta/üst segmentli cihazlarına getiren NPU olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Nova 5'in standart modeli Kirin 810 işlemcisinden güç alıyor olsa da üst segment olan Nova 5 Pro modeli Kirin 980 işlemcisinden güç alıyor.

Kamera kısmına baktığımız zaman Huawei Nova 5 serisi bizleri 4 kameralık bir kurulumla karşılıyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameranın yanı sıra 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 2 MP’lik derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğündeki makro lensle birlikte 4 kameralık kamera kurulumu tamamlanmış oluyor. Ön taraftaysa 32 MP f/2,0 değerinde, damla çentik üzerinde bulunan bir kamera bulunuyor.

Telefonun genel özelliklerine baktığımızda damla çentikli, 6,39 inçlik Full HD+ OLED bir ekranla karşılaşıyoruz. Telefonda güvenlik için parmak izi okuyucu bulunuyor ve bu sensör ekrana gömülmüş durumda.

Huawei, aynı zamanda yeni telefon serisinin 40 W değerinde hızlı şarjı da destekleyeceğini belirtti. Hızlı şarj sayesinde cihaz 15 dakika içerisinde %50, yarım saat içerisinde de %85 düzeyinde şarj olabilecek. Şu an için bu teknolojinin iki cihaz için de geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Son olarak Nova 5i isimli bir telefonu da tanıtan Huawei, delik ekranlı, Kirin 710 yonga setli ve 4.000 mAh bataryalı bir telefonu tanıtmıştı. Huawei Nova 5i aynı zamanda 24 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP’lik makro lensle geliyor.

Fiyat konusuna geldiğimiz zaman Huawei Nova 5 Pro’nun 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya sahip modeli 2.999 yuanlık (~2.530 TL) bir fiyat etiketiyle bizleri karşılıyor. Nova 5 Pro’nun 8 GB RAM / 256 GB dahili depolamaya sahip modelinin fiyatıysa 3,399 yuan (~2.870 TL).

Nova 5’in standart modeline baktığımız zaman 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya sahip tek bir model görüyoruz ve bu telefon karşımıza 2.799 yuanlık (~2.360 TL) bir fiyat etiketiyle çıkıyor.

Son olarak Nova 5i’nin iki farklı modeli bulunuyor ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya sahip model 1.999 yuanlık (~1.670 TL) bir fiyat etiketini üstünde bulundururken 8 GB RAM / 128 GB dahili depolamaya sahip modelinin fiyatı 2.199 yuan (~1.860 TL) olarak belirlenmiş.

Teknik özellikler:

Huawei Nova 5: