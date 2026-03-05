Huawei'nin MWC 2026'da Gösterdiği Tüm Ürünler

Huawei, MWC 2026'da âdeta şov yaptı ve farklı kategorilerden birçok farklı ürünü bizlerle buluşturdu. İşte Huawei'nin gösterdiği ürünler.

2-5 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilen Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), dünyanın dört bir yanından teknoloji devlerine ev sahipliği yaptı. Şirketler, bu etkinlikte yeni ürünlerini sergilerken yepyeni duyurularla da karşımıza çıktı. Ülkemizde büyük ilgi gören, dünyanın en önde gelen markalarından biri olan Huawei de bunlardan biriydi.

Huawei, MWC 2026 kapsamında akıllı telefon, PC, tablet akıllı saat ve kulaklık segmentindeki yeni ürünlerini tanıttı. Now Is Yours” temasıyla düzenlenen etkinlikte; katlanabilir ekran teknolojileri, dijital sağlık, mobil görüntüleme, üretkenlik ve yaratıcılık odaklı çözümler de sergilendi.

Huawei MWC 2026’da neler tanıttı?

“Your Intelligent World / Akıllı Dünyanız” alanında Huawei’nin akıllı teknoloji ekosistemi katılımcılara sunuldu. HarmonyOS işletim sistemiyle desteklenen tabletler, WPS gibi uygulamalar aracılığıyla masaüstü kalitesinde ofis deneyimi sağlıyor. Bu deneyim, profesyonel yaratıcılık ve iş birliği için tasarlanan HUAWEI Notlar ile destekleniyor. PaperMatte ekran teknolojisi, göz konforu sunarken aynı zamanda kağıt hissi veren bir yazım ve çizim deneyimi vadediyor.

Etkinlikte ayrıca 8,8 inçlik kompakt amiral gemisi tableti HUAWEI MatePad Mini ilk kez tanıtıldı. Yapay zekâ yetenekleriyle donatılan Mate 80 serisi akıllı telefonlar ve Mate X7 katlanabilir cihazının menteşe ve ekran mühendisliğine ilişkin teknik detaylar da paylaşıldı.

“Energize Your Life / Hayata Enerji Kat” alanında Huawei teknolojilerinin spor ve sağlık üzerindeki etkileri simülasyonlarla gösterildi. Gelişmiş bisiklet metriklerine sahip HUAWEI WATCH GT 6 serisi, antrenman ve yarış analizi sunan Akıllı Maraton Modu özellikli HUAWEI WATCH GT Runner 2 ve proaktif sağlık takibi yapan HUAWEI WATCH 5 ile WATCH D2 modelleri sergilendi.

Aynı alanda tanıtılan HUAWEI FreeBuds Pro 5 ise çift motorlu aktif gürültü engelleme teknolojisi ve kayıpsız ses deneyimiyle öne çıktı. Günlük kullanımda hem müzik hem de arama performansını üst seviyeye taşıyan model, Huawei’nin ses teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

“Explore Yourself / Kendini Keşfet” alanında ise yaratıcılık odaklı çözümler dikkat çekti. Huawei’nin özgün uygulaması GoPaint, sezgisel arayüzü ve zengin içerik kütüphanesiyle profesyonel tasarımı daha erişilebilir hale getiriyor. XMAGE görüntüleme teknolojisi kapsamında HUAWEI Mate 80 Pro’nun yüksek dinamik aralık (HDR), doğru renk üretimi, tele makro ve ağır çekim video yetenekleri sergilendi.

Tanıtılan ürünler hakkında detaylar: