Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Huawei'nin yeni 5G telefonu Enjoy Z, bugün resmi olarak duyuruldu. Bugün itibari ile Enjoy Z resmi olarak markette yerini aldı.

Huawei'nin ilk Kirin işlemcisini barındırmayan telefonu olan Huawei Enjoy Z, bugün itibari ile Huawei'nin resmi sitesinde ve diğer platformlarda satışa sunuldu. MediaTek Dimensity 800 işlemcisini kullanan Enjoy Z, 1699 Yuan (vergiler hariç 1620 lira) temel fiyat etiketi ile satışa çıktı. Çift zamanlı 5G MediaTek Dimensity 800 işlemcisini kullanılan Enjoy Z'de, 16 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksellik üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca Android 10 ile çıkan telefonun ekran çözünürlüğü 2400x1080p değerinde iken, 6 GB Ram + 64 GB depolama, 6 GB Ram + 128GB depolama ve 8 GB Ram + 128 GB depolama olarak üç farklı Ram ve depolama alanı çeşidi ile listeleniyor.

İşletim sistemi testlerine göre Huawei Z serisi, Dimensity 800 işlemcisi ile 316328 değerinde en yüksek işlemci puanına sahip oluyor. Ayrıca yapılan diğer testlerin sonuçlarına göre CPU puanı 101812, GPU puanı 90692, MEM puanı 69703 ve UX puanı ise 54121 olarak listeleniyor.

Huawei Enjoy Z, üç farklı renk seçeneğine sahip:

Huawei Enjoy Z üç farklı renk seçeneğine sahip. Bunlar, sırasıyla; Magic Black Night, Sakura Snow Clear Sky ve Dark Blue olarak adlandırılıyor.

Enjoy Z'nin üç farklı depolama alanı ve RAM seçeneklerine göre de fiyat listesi şu şekilde:

6 Ram + 64GB Depolama: 1699 Yuan (yaklaşık olarak 1620 lira)

6 Ram + 128GB Depolama: 1899 Yuan (yaklaşık olarak 1820 lira)

8 Ram + 128GB Depolama: 2199 Yuan (yaklaşık olarak 2100 lira)

Tabi bunlar güncel kur ile belirlenmiş, gümrük vergisi ve diğer vergilerin eklenmemiş olduğu fiyatlar. 200 dolar altı telefonlara yeni gelen ek vergiler ile bu telefonların ülkemizde hangi fiyat aralığında satılacağı ise henüz bilinmiyor.