Birleşik Krallık’ın 5G ağlarında Huawei’nin ekipmanları kullanılıyor. Ancak görünüşe göre bu durum çok da uzun ömürlü olmayacak. Hükûmet, 5G ağlarında Huawei ekipmanları kullanmayı kademeli olarak bırakmayı planlıyor.

Teknoloji dünyasında birçok yeniliğin önünü açacağı düşünülen 5G teknolojisi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Çinli teknoloji devi Huawei de bu yeni nesil bağlantı teknolojisi konusunda öncülük eden şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Hâlihazırda ABD ile sorunları olan Huawei, görünüşe göre Birleşik Krallık tarafında da olumsuzluklar yaşıyor.

Şu an Birleşik Krallık’taki 5G ağlarında Huawei ekipmanları kullanılıyor ancak bu durum çok da uzun ömürlü olmayacak. Financial Times’a konuşan yetkililer, Birleşik Krallık hükûmetinin 5G ağlarındaki Huawei ekipmanlarını kademeli olarak devre dışı bırakmayı planladığını ve 2023’te tamamen ortadan kaldırmayı planladığını açıkladı.

Birleşik Krallık, 5G ağlarında Huawei ekipmanlarını kullanmayı bırakacak

Ülke basınında yer alan haberlere göre Başbakan Boris Johnson’ın, Huawei’nin dahiliyeti konusunda her zaman ciddi endişeleri bulunuyordu ve Birleşik Krallık’ı oldukça kötü etkileyen salgın bu durumu daha da kötü hale getirdi.

Financial Times’a konuşan Huawei yetkilisi Victor Zhang, bunun “anlamsız” olduğunu ifade etti. Zhang, Birleşik Krallık’ın Huawei’yi seçmesinin sebebinin muhtemel en iyi teknolojiye, daha fazla seçeneğe, yeniliğe ve daha fazla tedarikçiye ihtiyacı olması olduğunu söyledi.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Huawei ve ABD arasında çeşitli problemler bulunuyor ve Birleşik Krallık’ın alacağı bu karar, şu anki ABD hükûmetini bir hayli memnun edecektir. Ancak bu durumun Birleşik Krallık’taki telekom şirketlerine ve hükûmete oldukça ciddi sorunlar yaratabileceği de ifade ediliyor.

Huawei’nin hâlihazırdaki %35’lik kısmını bırakmanın 500 milyon sterline (4 milyar TL) mâl olacağı, tamamen bırakmanın maliyetinin ise çok daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Birleşik Krallık’ta her eve fiber internet getirme planlarını da bir hayli yavaşlatacağı ifade ediliyor. Tüm bunlardan yola çıkarak Huawei’nin batı pazarındaki 5G piyasasında sorunlar yaşadığını ve yaşamaya da devam edeceğini söyleyebiliriz.