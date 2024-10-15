Huawei, yaklaşmakta olan Nova 13 serisi telefonlarının resmî basın görsellerini paylaştı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, 22 Ekim'de lansman yapacağını açıkladığı Nova 13 ile Nova 13 Pro'nun resmî basın görsellerini paylaştı. Şirket ayrıca HarmonyOS'un en yeni sürümü olan HarmonyOS Next'in de bu akıllı telefonlarla piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Paylaşılan basın görseller, Huawei Nova 13 ile Nova 13 Pro arasında bazı tasarım farklılıkları olacağını gözler önüne seriyor. Bu farklılıklardan ilkini kamera kurulumu tarafında göreceğiz. Huawei Nova 13'te nispeten küçük bir kamera kurulumu yer alacak. Huawei Nova 13 Pro ise daha büyük bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Karşınızda Huawei Nova 13 serisi

Huawei Nova 13 ile Nova 13 arasındaki farklardan bir tanesi de ekranda kendini gösterecek. Nova 13'te tek bir selfie kamera deliği bulunurken, Nova 13 Pro'da ikili kamerayı içine alan hap şeklinde bir delikle karşılaşacağız. Bu ikili kamera kurulumu 60 MP ve 8 MP'lik sensörlere ev sahipliği yapacak.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Kirin 9010 işlemciden güç alacak telefonlar, 12 GB'ye kadar RAM seçeneğine sahip olacaklar. Her iki telefonun da 100W hızlı şarj desteği sunması beklenirken Pro modelde 1 TB'ye kadar depolama alanı seçeneği sunulacak.