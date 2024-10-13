Yeni bir iddia, bütçe dostu telefonları bir üst seviyeye çıkaracak işlemci Snapdragon 4s Gen 2'yi ilk kez Xiaomi'nin kullanacağını öne sürdü. Bu telefonun çok yakında bizlerle buluşacağı da ifade edildi.

Qualcomm, temmuz ayının sonlarında merakla beklenen yeni işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2’yi resmen duyurmuştu. 4 nm sürecinden geçen işlemci, uygun fiyatlı telefonlara yönelikti ve hem ciddi performans iyileştirmeleri sunuyor hem de 5G’yi bu tarz cihazlarda standart hâle getirmeyi hedefliyordu.

Şimdi ise bu işlemciyi kullanacak telefon hakkında detaylar geldi. İddiaya göre beklendiği gibi Snapdragon 4s Gen 2 kullanacak ilk telefon bir Xiaomi olacak. Maalesef ismi hâlâ belli değil ancak çıkış tarihi konusunda bilgi var.

Snapdragon 4s Gen 2’li ilk telefon, 16 Ekim’de tanıtılacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Smartprix tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, yeni işlemciye sahip ilk telefonu önümüzdeki günlerde tanıtmayı planlıyor. Tarihin ise 16 Ekim olacağı belirtilmiş. İsmi belli değil ancak söylentiler 100 dolar altı bir fiyata sahip olacağı yönünde.

İsmi belli olmasa da bazı tahminler var. Öyle ki bu çipe sahip ilk cihazın Redmi 13 serisi olabileceği söyleniyor. Hâlihazırda Dimensity 6100+ işlemcili Redmi 13C 5G isimli bir cihaz piyasada vardı. Yeni telefonlar ise 100 dolar altı versiyonlar olabilir. Doğru çıkıp çıkmayacağını görmek için önümüzdeki çarşamba gününü beklememiz gerek.

Snapdragon 4s Gen 2, 5G’yi uygun fiyatlı telefonlara getirmeyi planlıyordu. 100 dolar altında fiyata sahip gerçekten “çok ucuz” sınıfına sokabileceğimiz cihazlarda kullanılması, bütçe dostu telefonlara kesinlikle çağ atlatacaktır. İşlemcinin, Snapdragon 4 Gen 2’nin daha uygun fiyatlı versiyonu olduğunu belirtelim. Yeni çipte de kardeşi gibi 2.0 GHz’de çalışan 2 Cortex-A78 performans çekirdeği ve 1.8 GHz’de çalışan 6 Cortex-A55 çekirdeği var.