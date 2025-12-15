Çok İddialı Olacak Huawei Nova 15 Serisinin Tasarımları ve Bazı Özellikleri Paylaşıldı!

Huawei, 22 Aralık'ta tanıtacağı orta segment Nova 15 serisinin tasarimini, bazı özelliklerini ve renk seçeneklerini paylaştı.

Piyasaya sürdüğü çok güçlü ürünlerle son zamanların telefonlar konusunda en dikkat çeken markalarından biri olmayı başaran Huawei, yakında merakla beklenen Nova 15 serisini tanıtacak. Serinin 22 Aralık günü düzenlenecek bir etkinlikle resmen duyurulması bekleniyor. Şimdi ise cihazın çıkışına 1 hafta kalan önemli bir gelişme yaşandı.

Huawei, resmî lansman öncesinde Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra’dan oluşacak serinin tasarımlarını, bazı özelliklerini ve diğer detaylarını bizlerle buluşturdu. Açıklanan detaylara baktığımızda cihazların etkileyici orta segment telefonlar olacaklarını anlayabiliyoruz.

Huawei Nova 15

İlk olarak standart model ile başlayalım. Bu telefona baktığımızda cihazın önceki nesil ile benzer olacağını görebiliyoruz. Önde ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı var. Arkada biraz geniş, pil şeklinde bir kamera görüyoruz. Tüm telefonlar yeşil, mor, beyaz ve siyah olmak üzere toplamda 4 renk seçeneğiyle sunuluyor.

Huawei Nova 15 Pro

Pro ve Ultra modellerde ise önemli tasarım değişiklikleri var. Artık cihazlarda Google Pixel, iPhone 17 Pro modelleri gibi yatay olarak konumlandırılmış bir kamera adası görüyoruz. Önde ise Apple’ın Dinamik Adası’na benzeyen bir delikli ekran tasarımı var. Ultra modelin kamera kurulumunda arkada 2 farklı delik tasarımı görüyoruz.

Huawei Nova 15 Ultra

Ultra modeldeki yeşil başta olmak üzere tüm renklerin diğerlerine kıyasla çok daha koyu olduklarını söylemeden geçmemek gerek. Standart ve Pro modeller 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB seçenekleriyle sunulacak. Ultra modelde ise **12 GB + 1 TB **seçeneğini göreceğiz. Standart ve Pro’nun Kirin 8020 çipinden güç alacağı, Ultra’nın ise Kirin 9010s veya 9020A işlemciyle geleceği ifade edilmiş.

Nova 15 serisi hakkında paylaşılan bilgilerin tamamı bu kadar. Tüm özelliklerini, fiyatlarını ve diğer detaylarını 22 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek lansmanın ardından öğreneceğiz.