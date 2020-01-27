Huawei, Nova 5T Modeli İçin EMUI 10 Güncellemesini Yayınladı

Huawei, popüler orta segment bir modeli için EMUI 10 güncellemesini yayınladığını duyurdu. Huawei Nova 5T modeli EMUI 10 güncellemesini aldı.

Çin merkezli akıllı telefon devi Huawei, birçok akıllı telefon modeli için Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüz güncellemesini yayınlamaya başladı. Amiral gemisi telefonları için Android 10 güncellemesini yayınlamaya başlayan Huawei, orta segment akıllı telefonları için de Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini yayınlayacağının sözünü vermişti. Şirket sözünü tutarak orta segment bir akıllı telefonu için EMUI 10 güncellemesini yayınladı.

Geçtiğimiz senenin ağustos ayında tanıtılan Huawei Nova 5T, şirketin ilgi çeken orta segment telefonlarından biriydi. Gücünü Kirin 980 işlemciden alan ve bunun yanında 6 GB ile 8 GB ram seçenekleri sunan Huawei Nova 5T, kutusundan Android 9.0 işletim sistemi tabanlı EMUI 9 arayüzü ile çıkıyordu. Artık Huawei Nova 5T’nin işletim sistemi Android 10’a yükseltilebiliyor. EMUI 10.0.0.184 güncellemesi şirketin orta segment telefonu Huawei Nova 5T için yayınlandı.

Huawei Nova 5T teknik özellikleri

Ekran: 6,26 inçlik (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran

6,26 inçlik (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran İşlemci: Sekiz Çekirdekli HiSilicon Kirin 980 7 nm

Sekiz Çekirdekli HiSilicon Kirin 980 7 nm RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) geniş açılı makro sensörü, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı

48 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) geniş açılı makro sensörü, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı Ön Kamera: 32 MP (f/2,0) geniş açılı sensör

32 MP (f/2,0) geniş açılı sensör Batarya: 22,5 W hızlı şarj destekli 3750 mAh batarya

22,5 W hızlı şarj destekli 3750 mAh batarya Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, A-GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11, LTE, A-GPS + GLONASS, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 9.0 (Artık Android 10’a yükseltilebilir)

Android 9.0 (Artık Android 10’a yükseltilebilir) Renkler: Siyah, Mavi, Mor

Siyah, Mavi, Mor Boyutlar: 154,3 x 74 x 7,8 mm

154,3 x 74 x 7,8 mm Ağırlık: 174 gram

EMUI 10.0.0.184 derleme numarasına sahip Android 10 güncellemesi 4,7 GB bir boyuta sahip. Güncelleme aynı zamanda Huawei’nin aralık ayı güvenlik yamasını da içerisinde barındırıyor ve cihazla ilgili bilinen bazı sorunları kaldırıyor. Güncelleme şu anda manuel olarak telefondaki yazılım sekmesinden ya da HiCare uygulamasından indirilebiliyor.