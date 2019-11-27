Huawei nova 6 5G'nin Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei’in 5 Aralık’ta tanıtacağı Huawei Nova 6 5G, Geekbench testinde ortaya çıktı. Kirin 990 yonga setiyle gelmesi beklenen cihazın, tek çekirdekli testlerde 3.821 puan, çekirdekli testlerde ise 11.963 puan aldığı görülüyor.

Dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda olan Huawei, yeni modeli Nova 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 5 Aralık’ta tanıtılacak cihaz hakkında neredeyse her şeyi biliyoruz.

Çift ön kamera, 40W hızlı şarj desteği, dörtlü kamera kurulumu ve Kirin 990 yonga seti, Huawei Nova 6’nın öne çıkan özelliklerinden sadece bazıları. Eksik kalan özellikleri öğrenmek için ise fazla beklemeyeceğiz.

Bugün yayınlanan bir Geekbench sonucu, heyecanla beklenen akıllı telefonun performansını gözler önüne seriyor. Geekbench testine Huawei’nin 1,86 GHz hızında sekiz çekirdekli Kirin 990 yonga seti ile giren nova 6'nın 5G'li versiyonu, tek çekirdekli testlerde 3.821 puan, çok çekirdekli testlerde ise 11.963 puan almış durumda. Test sonuçları ayrıca cihazın muhtemelen EMUI 10 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile geleceğini de gösteriyor.

Huawei nova 6 5G Geekbench sonucu:

Huawei Nova 6 5G'nin ekranının sol üst köşesine yerleştirilen oval şeklindeki delikte 32 MP + 8 MP ultra geniş açı olmak üzere çift kamera kurulumu yer alacak. 6.44 inç boyutundaki ekranında 1080p çözünürlük sunan Huawei nova 6 5G, arka tarafta tam 60 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameraya ev sahipliği yapacak.

Nova 6 5G ayrıca, 40W hızlı şarj destekli 4.000 mAh gücünde bir batarya ile gelecek. Huawei nova 6 hakkında eksik kalan her şeyi, 5 Aralık’ta düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz.