Huawei Nova 7 SE’nin Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin 23 Nisan'da tanıtacağı akıllı telefonu Nova 7 SE'nin özellikleri ve tasarımı bir videoyla ortaya çıktı. Videoya göre gücünü Kirin 820 5G yonga setinden alacak olan akıllı telefon, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei, 23 Nisan’da Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE olmak üzere üç yeni akıllı telefon piyasaya sürecek. Telefonların tanıtımına bir haftadan az bir süre kalmışken oldukça önemli bir gelişme yaşandı ve giriş modeli Nova 7 SE’nin özellikleri ortaya çıktı.

Özellik ve tasarım detaylarının yer aldığı sızıntı videoya göre Huawei Nova 7 SE, 6,5 inç LCD bir ekranla gelecek ve ekranın sol üst tarafında tek bir delik tasarımlı kameraya sahip olacak. Bununla birlikte telefonda nispeten kalın denebilecek çerçevelerin yer aldığı da dikkatlerden kaçmıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya göre Nova 7 SE’de yer alacak özelliklere yakından bakalım.

Huawei Nova 7 SE’de yer alması beklenen özellikler:

Nova 7 serisinin en uygun fiyatlı üyesi olacak Nova 7 SE, gücünü Kirin 820 5G yonga setinden alacak. Bunun yanı sıra cihazda ayrıca 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunacak.

Uygun fiyatlı bir cihazda en merak edilen nokta genellikle kameralar oluyor. Kamera konusunda sektörün en iddialı firmalarından biri olan Huawei ise Nova 7 SE’de dörtlü arka kamera kurulumuna yer vermiş durumda. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Weibo’da paylaşılan bir tanıtım posteri, dört arka kamerası bulunan cihazın ana sensörünün 64 MP çözünürlüğünde olacağını bizlere söylüyordu.

Batarya kısmına geldiğimizde akıllı telefon, 40 W hızlı şarj destekli 4.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Son olarak cihazın siyah, yeşil, beyaz ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını da belirtelim.

Huawei, merakla beklenen yeni Nova 7 serisini 23 Nisan’da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtacak. Nova 7 ailesinin tüm özelliklerini ve fiyatlarını da ancak o zaman öğrenebileceğiz. Konu hakkında yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.