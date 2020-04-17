Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OPPO'nun orta segmentte konumlandırılacak yeni telefonu OPPO A92s'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Dörtlü arka kamera kurulumuyla birlikte kullanıcıların karşısına çıkması beklenen OPPO A92s, aynı zamanda uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacak.

Ülkemizde de hizmet veren teknoloji firması OPPO, yeni nesil akıllı telefonları için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda firma, OPPO A92s adlı cihazını önümüzdeki günlerde tanıtmayı planlıyor. Şimdiye dek pek çok farklı iddiayla karşımıza çıkan akıllı telefonun bu kez de fiyatı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan OPPO A92s, daha önceki iddiaları doğrular nitelikte 120 Hz’lik bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. 48 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olduğu söylenen akıllı telefon, 5G desteğini de bünyesinde barındırıyor.

OPPO A92s neler sunuyor?

Teknik özellikleri henüz tam olarak bilinmeyen OPPO A92s’nin gücünü MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alması bekleniyor. Orta segment cihazlarda gördüğümüz bu yonga seti, 4 adet 2 GHz Cortex A76 çekirdeğiyle birlikte 4 adet Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Bunların yanı sıra cihaz için 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunulacağı düşünülüyor.

Cihazın kamera kısmına geldiğimizde dörtlü arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralardan ilki 48 MP’lik Sony IMX 586 sensörüyken diğerleri sırasıyla 8 MP’lik ultra geniş açı, 2 MP’lik makro lens ve 2 MP’lik derinlik sensörü şeklinde. Ön taraftaysa 6,57 inçlik ekranda 16 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü olmak üzere çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

OPPO A92s'nin fiyatı ne olacak?

Orta segmente ait olması beklenen OPPO A92s, fiyat noktasında da müşterinin cebini yakmayacak bir telefon olacak. Bu noktada telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip varyantının 2.199 yuan (2.149 TL + vergiler), 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip varyantınınsa 2.499 yuandan (2.450 TL + vergiler) satışa sunulması bekleniyor.