Otomotiv Üretiminde, 2020’nin İlk Yarısındaki Düşüş Yaşandı

Otomotiv Sanayii Derneği, 2020’nin ilk çeyreğinde otomotiv üretimi ve ihracatıyla ilgili verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre bu yılın ilk 6 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29’luk daralma yaşandı.

2020’nin ilk yarısı, tüm dünyada pandemiye karşı mücadeleyle geçti. Bu süreçte pek çok üretim sektörü sekteye uğrarken otomotiv üretimi de bundan nasibini almış gibi görünüyor. Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de yılın ilk 6 ayında otomotiv endüstrisinde yapılan toplam üretimin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azalarak 518 bin 727’ye düştüğü açıklandı. Otomobil üretimi de yüzde 26 azalarak 362 bin 397 adette kaldı.

2020’nin ilk 6 ayında otomotiv sektöründe traktör üretimiyle birlikte toplamda 532 bin 249 araç üretildi. Bu rakamların ocak - haziran dönemini kapsadığını bildirelim. Özellikle ilkbahar aylarında yaşanan üretim sorunu nedeniyle yaşanan düşüş, nisan ayında 11 bin 164 ile en düşük seviyesini gördü. Haziran ayında ise toplam üretim 103 bin 273 olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı da düştü

Pandemi sürecinin etkisi sadece üretimi değil ihracatı da etkiledi. 2020’nin ilk yarısında otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha az olacak şekilde 402 bin 179 adete geriledi.

Ticari araç üretimi yüzde 36 azaldı

Tüm otomotiv sektöründe olduğu gibi ticari araç üretimi de 2020’de düşüş eğilimi yaşadı. Yılın ilk yarısında ticari araç üretiminde yüzde 36’lık daralma yaşanırken, ağır ticari araç grubundaki daralma yüzde 17, hafif ticari araç grubundaki daralma ise yüzde 37 oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarı ise yüzde 31’lik gerileme kaydetti.

Haziran ayının ihracat lideri otomotiv sektörü oldu

Koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde otomotiv sektörü de normalleşmeye başladı. Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaret durma noktasına gelmiş, bu sebeple Türkiye nisan ayında yalnızca 10 bin 613 aracı Avrupa’ya ihraç edebilmişti. Mayıs’ta 44 bin 428 olan bu sayı haziran ayında ise 70 bin 813 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, tüm otomotiv sanayi, 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 14,4’le ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Otomotiv sektörü, haziran ayında ise toplam ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi.

11 milyar dolar ihracat yapıldı

Üretim ve ihracatın aksaması elbette ki elde edilen gelire de yansıdı. Otomotiv sektörünün ihracatı, dolar bazında yüzde 30, euro bazında ise yüzde 28 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 26 azalarak 4,2 milyar dolarda kaldı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azalarak 3,8 milyar Euro seviyelerini gördü.