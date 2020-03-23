Çinli teknoloji devi Huawei, uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi serisi P40’ı birkaç günde sonra tanıtacak. Telefonların öne çıkan özelliği 50X zoom yapabilen kameraları olacak. Bugün yayınlanan fotoğraflar ile P40 Premium Edition’ın kamera performansına ve kalitesine ilk bakışımızı atıyoruz.

2020’nin en iddialı amiral gemisi serilerinden Huawei P40 serisi, 26 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkacak. Lansmanda; P40, P40 Pro ve P40 Premium Edition olmak üzere üç farklı modelin tanıtılmasını bekliyoruz. Bugün, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden Huawei P40 Premium Edition ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Hepsi gün ışığında çekilen fotoğraflar, çok çarpıcı bir netlik sunuyor. Paylaşılan fotoğrafların birinde (haberin aşağısından göz atabilirsiniz), köpeğin boynundaki tüyleri tek tek görebiliyoruz. Aktarılan bilgilere göre söz konusu fotoğraf, 10x zoom ile çekilmiş. Huawei P40 Premium Edition’da Galaxy S20 Ultra gibi, iki telefoto lens görmeyi bekliyoruz.

Huawei P40 tasarımı

Daha önce bildirdiğimiz gibi Ishan Agarwal, Huawei P40 Pro’nun 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel telefoto lens, ToF sensörü ve 12 megapiksel ultra geniş sensör olmak dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını öne sürüyor. Teknoloji gurusu ayrıca telefonun ‘Huawei XD Fusion Engine’ adlı özel bir fotoğraf çipine sahip olacağını ve 50X’e kadar zoom yapabileceğini söylüyor.

ABD’nin ticari yaptırımları nedeniyle Huawei Mobil Servisleri ve AppGallery platformu ile kullanıcılara sunulacak olan Huawei P40 serisi, 26 Mart tarihinde tanıtılacak. Yeni P serisinin teknik özellikleri ve fiyatına dair tüm bilgileri, lansman sırasında öğreneceğiz.

Huawei P40 Premium Edition ile çekilen fotoğraflara aşağıdan göz atabilirsiniz