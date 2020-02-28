Huawei P40 Pro'nun Ekran ve Kamerası ile İlgili İddia

Huawei, P40 Serisi'ni önümüzdeki ay tanıtılacak ve cihazlarla ilgili söylentiler bitmek tükenmek bilmiyor. İddialara göre P40 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve 52 MP'lik bir ana kamera ile tanıtılacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, geçtiğimiz günlerde şirketin küresel basın toplantısında Huawei P40 serisi akıllı telefonları 26 Mart tarihinde Paris'te gerçekleşecek bir etkinlikle tanıtacaklarını açıkladı. Yu, konuşması sırasında Huawei P40 serisini 'dünyanın en güçlü 5G amiral gemisi' olarak tanımlayarak herkesi meraklandırdı.

Huawei P serisi her zaman güçlü kamera özellikleriyle biliniyor ve bu yılki P40 serisi de istisna olmayacak. Söylentiler, P40 Pro'nun tanıtılmasıyla birlikte DxOmark'ta zirveyi alacağı yönünde. Huawei P40 serisinin 52 MP ana kamerayla geleceği konuşuluyor. Ana kameraya 40 MP film lensi, 10 kata kadar optik yakınlaştırma sağlayan periskop lens ve ToF sensörünün eşlik etmesi bekleniyor.

Huawei P40 serisinin Kirin 990 5G işlemcilerden güç alacağı bildiriliyor. Telefonların 5G bağlantısını desteklemesi zaten beklenen bir gelişme ancak Huawei, bu konuda cihazın rakipsiz olacağını belirtiyor. Ayrıca Huawei P40 serisi Huawei Mobil Servisleri'ni (HMS) alacak. Google ile yaşanan sorunların ardından Huawei kendi mobil ekosistemini yavaş yavaş yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Tüm bunların yanı sıra Huawei P40 Pro'nun 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. Yüksek yenileme hızları, yeni nesil amiral gemisi telefonlarda standart haline geldi ve kullanıcılara cihazlarında daha akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Şimdilik P40 serisi hakkında ortaya çıkan çoğu bilgi söylentiden öteye geçemiyor. Ancak lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.