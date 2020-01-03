Huawei P40 Serisinin Bluetooth Sertifikası Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının üç büyüğünden bir tanesi olarak kabul edebileceğimiz Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin P40 serisinin Bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Cihazda Bluetooth 5.1 teknolojisi kullanılacak.

Tencent Digital’dan gelen bir rapor, Bluetooth SIG veri tabanında Bluetooth sertifikası alan üç Huawei cihazını ortaya çıkardı. Sektörün içerisinde yer alan kaynaklara göre bu cihazlar arasında Huawei P40 serisine ait telefonlar da bulunuyor. Rapora göre Bluetooth SIG veri tabanındaki Huawei modellerinin numaraları ANA-AN00 / TN00, ELS-AN00 / AN10 / TNOO ve ELP-AN10. Buradaki cihazların hepsi Bluetooth 5.1 teknolojisini destekliyor.

Bazı kaynaklar, bu sene Huawei P40 serisinde üç modelin çıkış yapabileceği üzerinde duruyor. Bu modellerin Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Plus olacağı düşünülüyor. Huawei yöneticisi Yu Chengdong’a göre Huawei P40 serisi, bu sene içerisinde mart ayında Paris’te ilk çıkışını gerçekleştirecek. Yu Chengdong, ayrıca P40 serisinin geleneksel satış kanallarıyla Avrupa’da da satılacağını söyledi.

Huawei P40 Pro'nun bilinen özellikleri:

6,57 inç, 2K FHD çözünürlük desteği sunan OLED bir ekranla gelecek cihazda 'quad-curved' ekran adı verilen tasarım çizgilerinin yansımalarını göreceğiz. Siyah ve Gök Mavisi isminde iki renkle karşımıza çıkacak olan Huawei P40 Pro, gücünü Kirin 990 5G yonga setinden ve Mali-G76 MP16 grafik işlem biriminden alacak. Beş arka kamerayla gelmesi muhtemel olan cihazın şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Huawei P40 Pro için belirlenen çıkış yeriyse Fransa.

Huawei P40 Pro, 'punch-hole' çentik tasarımına sahip olacak ki bu, P serisinde ilk defa kullanılacak bir tasarım. P30 serisinde, ön kamera için damla çentik tasarımı kullanılırken P20 serisinde tam bir çentik kullanılmıştı. Bunlara ek olarak Huawei P40 Pro, tıpkı Mate 30 Pro gibi sanal ses barı tasarımına da sahip olacak.