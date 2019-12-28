Huawei P40 Pro İçin Bir Tasarım Ortaya Çıktı

2020 yılının akıllı telefon modellerine ait söylentiler son dönemde oldukça artış gösterdi. Şimdi de bir kullanıcı, Huawei P40 Pro’ya ait olduğunu iddia ettiği yeni tasarım görüntüleri paylaştı.

Son dönemde neredeyse her gün birileri Huawei P40 Pro’ya ait olduğunu iddia ettiği tasarımlar paylaşıyor. Bunlardan bazıları ciddiye alınabilecek kaynaklardan gelirken bazıları ise daha önce hiç görmediğimiz isimlerden geliyor. son olarak TargetYouTube, cihaza ait olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı.

Çentik gidiyor, delik geliyor

İnternet sitesinin iddiasına göre Huawei P40 Pro, son Samsung Galaxy Note 10’a benzer bir ön panele sahip olacak. Bu da ekranın üst kısmında bir ön kamera deliği olacağı anlamına geliyor. Çinli üretici daha önceki modellerinde görece daha geniş olan çentikler kullanıyordu ancak kamera delikleri gelecekte daha popüler olacak gibi.

Ayrıca, yeni telefonların çerçevesiz görüntüsü sağlanabilmesi amacıyla kıvrımlı ekranlara sahip olacağı görülüyor. Kıvrımlı kenarlar her zaman tartışma konusu olmuştur ve bu model de piyasaya çıktığında Huawei sevenleri ikiye bölebilir.

Kameralara doymayan telefon

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise daha önceki tasarımlarda da olan kamera modülünü görüyoruz. Üçgen şekilli çıkıntıda en az 5 kamera ve bir de LED ışık yer alıyor. Özellikler açısından baktığımızda ise P40 Pro’nun en azından Kirin 990 5G yonga setine sahip olması bekleniyor. Bu yonga seti, 7 nm mimaride üretilen en gelişmiş işlemci durumunda bulunuyor. Ayrıca ilk defa seriye doğrudan 5G özelliği eklenmiş olacak.

Çin basınında çıkan haberlere göre Huawei P40 Pro, gelecek yılın mart aylarında piyasaya çıkacak. O zamana kadar telefon hakkında daha pek çok söylenti duyacağız gibi görünüyor.