Huawei, Ekrana Gömülü Kamerası Olan Telefon Geliştiriyor

Huawei'nin üzerinde çalıştığı bir telefon, Çin Patent Ofisi'nde onaylanan bir patentle açığa çıktı. Ön kamerası ekran altına gömülmüş olan telefon, arka tarafında artı simgesi şeklinde tasarlanmış bir dörtlü kamera kurulumu içeriyor. Telefonun ürün haline gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Şu sıralar oldukça zorlu bir sürecin içerisinden geçen Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin, Çin Patent Ofisi (CNIPA) tarafından bugün onaylanan bir patentle ortaya çıkan telefon, oldukça ilginç özelliklere sahip gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon sektörü için devrim niteliğinde bir yenilik yaşandı. Başka bir Çinli teknoloji üreticisi olan ZTE, düzenlediği bir etkinlikte ön kamerası ekran altına gömülmüş ilk akıllı telefon olan "Axon 5G"yi duyurdu. İşte Huawei'nin bugün onay alan yeni patenti de tıpkı Axon 5G'yi ekran altına gömülmüş olan bir ön kameraya sahip. Huawei, kullanıcılara yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Huawei'nin patentini aldığı yeni telefon işte böyle görünüyor

LetsGoDigital aracılığıyla ortaya çıkarılan patent, 24 farklı görsel içeriyor. Bu görsellere yakından baktığımızda, cihazın kavisli bir ekrana ve minimal boyutlarda çerçeve alanına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca telefonun arka kısmında bulunan dörtlü kamera kurulumu, sanki bir oyun kumandasından esinlenerek oluşturulmuş gibi görünüyor. Üstelik Huawei, bu kamera kurulumunun telefonun farklı yerlerine eklenebileceğini düşünüyor.

Huawei'nin patentini aldığı akıllı telefonun arka kamera kurulumunun teknik detayları bilinmiyor. Ancak kurulumun en alt kısmında bulunan kare şeklindeki sensörün, periskopik zoom lensi olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Huawei'nin yapacağı açıklamalar, bu tür bir kamera kurulumunun kullanıcılara neler sunacağını gözler önüne serecek.

Telefonun geleceği meçhul

15 Eylül'de Huawei'nin geleceği için yeni bir dönem başladı. Şirket, ABD hükümetinin ticaret yasağı kararınca artık akıllı telefon üretimi yapamayacak durumda. Haliyle bu patenti bir ürün olarak görmeme ihtimalimiz de var. Huawei, şu an için akıllı telefon sektöründeki geleceğiyle ilgili bir açıklama yapmamış olsa da önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanacağı aşikar.