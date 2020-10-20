Huawei, VR Oyun Ekipmanı VR Glass 6DOF'u Duyurdu

Huawei VR Glass 6DOF isimli yeni sanal gerçeklik ekipmanlarını duyurdu. VR oyunlar için geliştirilen bu ekipman, iki adet kumandayla birlikte geliyor. Ürünün en dikkat çekici özelliği ise milimetrelere indirgenmiş olan hareketleri bile algılayabiliyor oluşu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Dünya VR Endüstrisi Konferansı kapsamında yeni bir VR oyuncu ekipmanı duyurdu. "VR Glass 6DOF" olarak isimlendirilen bu oyuncu ekipmanı, sanal gerçeklik oyunlarını seven oyuncular için yeni bir alternatif olacak gibi görünüyor. Peki Huawei'nin sanal gerçeklik ekipmanı, oyunseverlere neler vadediyor?

Huawei'nin açıklamalarına göre VR Glass 6DOF, sanal gerçeklik oyunlarına yeni bir soluk kazandıracak. İçten dışa konumlandırma sistemini kullanan ekipman, bu sayede hareket doğruluğunu milimetrelere indiriyor. Yani en ufak bir hareketiniz, sanal gerçeklik oyunu içerisinde de hareket etmenizi sağlıyor. Hassasiyeti önemseyen oyuncular, VR Glass 6DOF'tan memnun kalacaklar gibi görünüyor.

İşte Huawei VR Glass 6DOF

Huawei VR Glass 6DOF, iki adet 360 derecelik kumandaya sahip. Huawei tarafından yapılan açıklamalarda, bu kumandaların profesyonel ve güçlü olduğu, titreşim bildirimleri ile de oyunculara daha gerçekçi bir oyun deneyiminin sunulacağı ifade ediliyor. Ancak oyunseverler, bu sanal gerçeklik ekipmanı ile tanışmak için uzun bir süre bekleyecekler. Huawei yetkilileri, VR Glass 6DOF'un yıl sonunda geliştiricilere, Nisan 2021'de de tüketicilere sunulacağını ifade ediyor.

Huawei, bu ürünle sadece VR oyun ekipmanları sektörüne girmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Mobil Ürün Hattı Başkanı Hua HeGeng, şirketin önümüzdeki süreçte bu sektöre daha çok yoğunlaşacağını, VR oyun ve uygulamalar geliştireceğini söylüyor. Hatta şirket, çeşitli oyun ve uygulamaları yayınlamak için de hazırmış.

Huawei, VR oyunlar için geliştirdiği ekipmanlarının teknik detaylarını açıklamadı. Ancak şirket, 2019 yılı içerisinde de "VR Glass" isimli bir sanal gerçeklik ekipmanı duyurmuştu. Bu ekipman, 90 derece görüş alanına, 90 Hz'ye kadar ekran tazeleme oranına, 3200 x 1600 piksel çözünürlüğe sahipti. Yeni ekipmanın, çok daha gelişmiş özelliklere sahip olması bekleniyor.

Huawei VR Glass 6DOF'un fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl duyurulan VR Glass, 430 dolar civarındaydı. Önceki ürün, oyunlardan ziyade sanal gerçeklik desteği olan videolar için geliştirilmişti. Haliyle VR Glass 6DOF'un fiyatının 500 dolar (yaklaşık 4,000 TL + vergiler) civarında olacağını ifade edebiliriz.