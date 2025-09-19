Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Huawei Watch GT 6, MatePad 12X ve FreeBuds 7i Tanıtıldı

Huawei, Paris’te düzenlenen etkinlikte Watch GT 6 akıllı saat, MatePad 12X tablet ve FreeBuds 7i kulaklık modellerini tanıttı.

Huawei Watch GT 6, MatePad 12X ve FreeBuds 7i Tanıtıldı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Huawei, Paris’te gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Tanıtılan cihazlar arasında Watch GT 6 serisi, MatePad 12X tablet ve FreeBuds 7i kulaklık öne çıktı. Etkinliğin odağında ise uzun pil ömrü ve gelişmiş kullanım deneyimi vardı.

Şirketin açıklamasına göre** Watch GT 6 serisi** tek şarjla 21 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Dış mekân sporlarına yönelik geliştirilen modlar, hassas GPS konumlandırma ve performans analizleriyle dikkat çekiyor. Yeni MatePad 12X ise kağıt benzeri mat ekranı ve M-Pencil Pro kalemiyle öne çıkıyor. FreeBuds 7i kulaklık modeli ise gürültü engelleme ve uzamsal ses desteğiyle tanıtıldı.

Huawei Watch GT 6

h1

Huawei’in yeni akıllı saati, 100’den fazla egzersiz modunun yanında bisiklet, patika koşusu, golf ve kayak için özel özellikler sunuyor. Üstelik hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro

h2

MatePad 12X, parlama yapmayan mat ekranıyla uzun kullanımlarda daha rahat bir görüntü sağlıyor. M-Pencil Pro kalemi ise tek hareketle menülere ulaşma ya da kalemi döndürerek fırça ayarlarını değiştirme gibi pratik özellikler sunuyor.

h22

Huawei FreeBuds 7i

h3

Yeni kablosuz kulaklık modeli, Akıllı Dinamik ANC 4.0 teknolojisiyle gürültüyü azaltıyor. Aynı zamanda uzamsal ses desteği sunuyor ve aramalarda daha stabil bir performans sağlıyor.

Huawei'in yeni ürünleri Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Huawei Watch GT 6 ve MatePad 12X için Türkiye’de ön satış başladı. FreeBuds 7i ise 30 Eylül’den itibaren raflarda olacak.

Huawei, NVIDIA'ya Rakip Yeni Yapay Zekâ Altyapısını Tanıttı Huawei, NVIDIA'ya Rakip Yeni Yapay Zekâ Altyapısını Tanıttı
Kablosuz Kulaklık Akıllı Saat Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Eylül 2025: En İyi Kameraya Sahip Telefon Modelleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim