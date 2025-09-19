Huawei Watch GT 6, MatePad 12X ve FreeBuds 7i Tanıtıldı

Huawei, Paris’te düzenlenen etkinlikte Watch GT 6 akıllı saat, MatePad 12X tablet ve FreeBuds 7i kulaklık modellerini tanıttı.

Huawei, Paris’te gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Tanıtılan cihazlar arasında Watch GT 6 serisi, MatePad 12X tablet ve FreeBuds 7i kulaklık öne çıktı. Etkinliğin odağında ise uzun pil ömrü ve gelişmiş kullanım deneyimi vardı.

Şirketin açıklamasına göre** Watch GT 6 serisi** tek şarjla 21 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Dış mekân sporlarına yönelik geliştirilen modlar, hassas GPS konumlandırma ve performans analizleriyle dikkat çekiyor. Yeni MatePad 12X ise kağıt benzeri mat ekranı ve M-Pencil Pro kalemiyle öne çıkıyor. FreeBuds 7i kulaklık modeli ise gürültü engelleme ve uzamsal ses desteğiyle tanıtıldı.

Huawei Watch GT 6

Huawei’in yeni akıllı saati, 100’den fazla egzersiz modunun yanında bisiklet, patika koşusu, golf ve kayak için özel özellikler sunuyor. Üstelik hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Huawei MatePad 12X ve M-Pencil Pro

MatePad 12X, parlama yapmayan mat ekranıyla uzun kullanımlarda daha rahat bir görüntü sağlıyor. M-Pencil Pro kalemi ise tek hareketle menülere ulaşma ya da kalemi döndürerek fırça ayarlarını değiştirme gibi pratik özellikler sunuyor.

Huawei FreeBuds 7i

Yeni kablosuz kulaklık modeli, Akıllı Dinamik ANC 4.0 teknolojisiyle gürültüyü azaltıyor. Aynı zamanda uzamsal ses desteği sunuyor ve aramalarda daha stabil bir performans sağlıyor.

Huawei'in yeni ürünleri Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Huawei Watch GT 6 ve MatePad 12X için Türkiye’de ön satış başladı. FreeBuds 7i ise 30 Eylül’den itibaren raflarda olacak.