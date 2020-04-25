Huawei Y8s’in Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde yeni P40 serisini tanıtan Çin merkezli teknoloji devi Huawei, şimdi de bütçe dostu Y8s akıllı telefonları için kolları sıvadı. Cihaza ait olduğu söylenen bir render görüntüsü, tasarımla birlikte bazı özellikleri de ortaya çıkardı.

Son zamanlarda sıkıntılı dönemler geçiren Huawei, yeni P40 ailesini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Android hizmetlerinden yoksun amiral gemisi modelleriyle beklediğini bulamayan Çinli şirket, gözünü orta seviye cihazlara çevirmiş durumda. Bu kapsamda çalışmalara devam ettiğini bildiğimiz Huawei’nin bir sonraki Y serisi cihazı Y8s, bazı özellikleriyle birlikte çevrimiçi ortamda görüntülendi.

Huawei Y9 2019 ile benzer özellikler taşıyan cihazın render görüntüleri, telefonun ince çerçeveli bir çentik tasarımıyla birlikte geleceğini gösteriyor. Arka tarafa geldiğimizde yapay zekâ destekli 48 MP ikili kamera kurulumunun yer aldığı akıllı telefon, kameraların hemen altında bir LED flaş ve arka panelin orta/üst kısmında parmak izi sensörü sunuyor.

Huawei Y8s’de yer alması beklenen teknik özellikler:

Paylaşılan render görüntülerinde akıllı telefonun teknik özelliklerine dair daha fazla bilgi bulunmuyor. Buna rağmen bazı kaynaklar, Huawei Y8s serisinin gücünü 7 nm üretim sürecinden çıkan Kirin 810 yonga setinden alacağını ve 4.000 mAh’lik bir bataryayla donatılacağını iddia ediyor. Bu noktada bahsi geçen özelliklerin yalnızca birer iddiadan ibaret olduğunu ve Huawei tarafından doğrulanmadığını da unutmamak gerekiyor.

Yukarıda bahsettiğimiz Huawei Y9 2019’a kısaca değinmemiz gerekirse 2018’in sonlarında piyasaya sürülen bu cihaz, 6,5 inç Full HD+ bir ekran, Kirin 710 yonga seti ve 4.000 mAh batarya donanımlarına sahipti. Telefonun kamera kısmındaysa arkada 13 MP + 2 MP’lik ikili kurulum, öndeyse 16 MP + 2 MP’lik yine ikili kamera kurulumu yer alıyordu.

Çinli teknoloji devinin yeni Y8s akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.