Xiaomi Mi 10 Youth Edition, TENAA’da Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz şubat ayında Mi 10 ailesini tanıtan Çinli Xiaomi'nin yeni cihazı Mi 10 Youth Edition, Çin'in sertifika kurumu olan TENAA'da ortaya çıktı. TENAA listesi, cihazın tasarımı ve bazı donanım özellikleri hakkında bizlere fikir veriyor.

Akıllı telefon sektörünün son zamanlardaki önemli isimlerinden olan Xiaomi, 108 MP kamerasıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi Mi 10 Pro’yu geçtiğimiz şubat ayında tanıtmıştı. Amiral gemisi cihazıyla büyük beğeni toplayan Çinli şirket, şimdi de Mi 10 ailesinin daha uygun fiyatlı bir üyesi olan Mi 10 Youth Edition üzerinde çalışıyor.

Ekran özellikleri bugün Xiaomi tarafından paylaşılan akıllı telefon, 27 Nisan’da MIUI 12 ile birlikte Çin’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Tanıtıma sayılı günler kalmışken Xiaomi’nin en yeni kozu, bu kez Çin’in sertifika kurumu olan TENAA’da ortaya çıktı. TENAA listelemesinde cihazın bazı donanım özellikleri ve tasarımının bir kısmı görülebiliyor.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition neler sunuyor?

TENAA’da ‘M2002J9E’ model numarasıyla listelenen Mi 10 Youth Edition’ın ortaya çıkan görüntüleri, cihazın daha önceki render görüntülerinde de gördüğümüze benzer bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Bu noktada dikdörtgen kamera modülünün sol üst köşeye yerleştirildiği akıllı telefon, 6,57 inçlik AMOLED ön panelde ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip.

Cihazın kamera özelliklerine daha detaylı bir şekilde bakacak olursak Mi 10 Youth Edition, 4K video kaydına imkân sağlayan 48 MP’lik bir ana sensörü bünyesinde barındırıyor. Diğer kameraların çözünürlük değerleri net olarak bilinmiyor fakat telefonun 50x ultra yakınlaştırma, 5x optik yakınlaştırma ve 10x hibrit yakınlaştırmayı desteklediği biliniyor.

Donanım kısmına geldiğimizdeyse liste, cihazın 2,4 GHz saat hızında çalışan bir işlemciye sahip olduğunu söylüyor. İşlemciye ek olarak cihazda aynı zamanda 64 / 128 GB depolama ve 6 GB RAM olması bekleniyor. Bu noktada cihazın ayrıca bir de üst düzey varyantının olacağı ve bu varyantın 8 GB RAM + 256 GB depolamayla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde aynı model numarasıyla Geekbench testinde ortaya çıkan Mi 10 Youth Edition, tek çekirdekli testlerden 611 ve çok çekirdekli testlerden 1.917 puan almayı başarmıştı. Geekbench listesi, aynı zamanda cihazın Android 10 işletim sistemiyle çalıştığını da bizlere söylüyordu.