Huawei'nin öncelikle Çin pazarına özel olarak satışa sunduğu Huawei Smart Glasses 2 tanıtıldı.

Huawei, hem teknolojik hem de estetik açıdan dikkat çeken yeni bir akıllı gözlük modeli tanıttı. Titanyum alaşımlı, içi boş yuvarlak çerçeveye ve spor optik lenslere sahip olan bu gözlük, sadece görünüşüyle değil, sunduğu yeniliklerle de öne çıkıyor.

Şirket, gözlüğün şıklık ve dayanıklılığı bir araya getirmek için 33 farklı üretim işleminden geçtiğini belirtirken, Huawei Smart Glasses 2 adındaki bu yeni gözlük yapay zekâ destekli birçok özellikle de donatılmış durumda.

Sorunsuz çeviri, sağlık özellikleri ve dahası

Bunlardan ilki sesli komutlarla aktif hâle gelen canlı çeviri özelliği. Hangi dilleri desteklediği açıklanmamış olsa da Huawei, cihazın farklı diller arasında anlık ve sorunsuz çeviri yapabildiğini öne sürüyor.

Sağlık tarafında ise Cervical Health 2.0 isimli dikkat çekici bir özellik yer alıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların boyun sağlığına dair bilimsel ipuçları ve iyileştirme önerileri sunuluyor. Gözlük ayrıca gün boyunca hava durumu bildirimleri sağlayabiliyor ve program takibi yaparak günlük planlamalarda destek oluyor.

Gözlüğün başka bir pratik özelliği ise baş hareketiyle arama kontrolü. Kullanıcılar, başlarını sallayarak gelen aramaları kabul edebiliyor veya reddedebiliyor. Böylelikle telefona veya herhangi bir akıllı saate bakma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Pil performansına gelirsek, Huawei Smart Glasses 2 yaklaşık 9 saate kadar konuşma ve 11 saate kadar müzik çalma süresi sunuyor. Üstelik sadece 50 dakikada %100 şarj olabiliyor.

Huawei Smart Glasses 2 fiyatı

Şimdilik sadece Çin pazarına özel satışa sunulan gözlüğün fiyatı Çin’de 2.299 yuan (yaklaşık 313 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Şirket henüz küresel lansman tarihini açıklamış değil fakat globalde nispeten benzer özelliklere sahip Eyewear 2 gözlüğü satışta.