Google, Android Auto için akıllı gözlük entegrasyonu özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, navigasyon hizmetlerinin akıllı gözlüklere aktarılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android Auto hizmetini çok daha işlevsel hâle getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Eğer söz konusu özellik olduğu gibi kullanıma sunulursa akıllı gözlük kullanıcıları, Android Auto ile oldukça etkileyici bir deneyim yaşayacaklar. Peki bu özellik tam olarak ne sunacak?

Google'ın Android Auto için geliştirdiği yeni özellik, otomobillerdeki yazılımın akıllı gözlüklerle entegre çalışmasını sağlayacak. Bu da akıllı gözlük sahibi kullanıcıların, Android Auto'yu gözlükleri üzerinden kontrol edebilmelerini sağlayacak.

Navigasyon servisleri, gözlük ekranlarına aktarılacak

Android Auto'nun 14.2.151544 kodlu sürümünde tespit edilen özellik, navigasyon hizmetinin gözlüğe aktarılmasını sağlayacak. Kullanıcı, bu özellik ile head-up display'e alternatif olacak bir teknoloji ile tanışmış olacak. Özellik, hiç fena görünmüyor ancak dikkat dağıtıp dağıtmayacağı meselesi henüz belirsiz.

Henüz geliştirme aşamasında olan akıllı gözlük entegrasyonu özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu özellik, pek çok kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor.