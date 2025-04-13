Mark Gurman, Apple'ın geliştirdiği yeni gözlükler hakkında bilgiler paylaştı. Buna göre şirket, daha uygun fiyatlı Vision Pro ve günlük kullanıma uygun akıllı gözlükler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu geçtiğimiz yıl resmen piyasaya sürmüştük. Ancak bu gözlük, 3500 dolarlık uçuk fiyat etiketi, sınırlı sayıda yerde satışa çıkması gibi nedenlerden dolayı öyle büyük satış rakamlarına ulaşamamıştı. Şirketin bu konuda gelecekte neler planladığı da merak konusuydu.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan konuya ilişkin bilgiler geldi. Gurman’ın bu haftaki Power On bülteninde paylaştığına göre teknoloji devi, birkaç yeni gözlük planlıyor.

Daha hafif ve ucuz Vision Pro ve Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun gözlükler geliyor

Gurman’ın aktardığına göre Apple, Vision Pro güncellemesinde önceki neslin en büyük sorunlarına odaklanacak. Buna göre şirket, cihazın ağırlığını azaltacak. İlk Vision Pro 600-650 gram civarında bir ağırlığa sahipti. Bu da uzun süreli kullanımda ciddi problemler yaratıyordu. Yeni versiyonda bu çözülecek.

Ayrıca Vision Pro’yu daha fazla insan tarafından erişilebilir hâle getirme planı da var. Bunu da daha ucuz bir versiyonla yapacak. Zaten ucuz Vision Pro geliştirdiği biliniyordu. Gurman da tekrarlamış oldu. Ucuz versiyonun Vision Pro 2 mi olacağını yoksa tamamen ayrı bir model mi olacağını bilemiyoruz. Hâlâ çok fazla belirsizlik var.

Bunlar dışında Apple, Meta’nın günlük kullanıma uygun normal gözlüklerden farkı olmayan Ray-Ban akıllı gözlüklerine benzer bir AR gözlük de geliştiriyor. Tim Cook’un “gerçek AR gözlük vizyonuna” uygun olacak. Maalesef bu konuda da çok fazla detay yok.