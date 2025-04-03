Meta'nın "Hypernova" kod adlı günlük kullanıma uygun AR gözlükleri hakkında yeni bilgiler geldi. Cihazın akıllı telefonlara alternatif olması hedefleniyor.

Sosyal medya platformlarıyla tanıdığımız Meta, giyilebilir teknoloji konusunda da öne çıkan firmalardan biriydi. Öyle ki Quest sanal gerçeklik gözlükleriyle şirketi biliyorduk. Aynı zamanda kameralı akıllı gözlükleri Meta Ray-Ban modelleri de çok popülerdi.

Bir süredir şirketin günlük kullanıma uygun ancak ekranlı gözlükler geliştirdiği iddia ediliyordu. Şimdi ise bu ürün hakkında yeni iddialar geldi.

Akıllı telefonlara bir alternatif olacak gözlükler bu yıl gelebilir, 1000 dolardan fazla fiyata çıkabilir

Meta’nın yakın zamanda Orion kod adlı AR gözlüklerini tanıttığını görmüştük. Ancak o modelin gerçeğe dönüşmesine yıllar vardı. Son zamanlarda ortaya çıkan iddialar ise şirketin çok daha yakında tüm kullanıcılara gelebilecek “Hypernova” kod adlı başka bir gözlük üzerinde çalıştığını söylüyordu.

Hypernova, şirketin tüketicilere yönelik ilk AR gözlüğü olarak karşımıza çıkacak. Ekranlı bir model olduğunu ve günlük kullanıma uygun olduğunu göreceğiz. Hâlihazırdaki birçok ekranlı gözlük çok büyük olmaları ve sürekli takılamamaları nedeniyle çok kullanışlı değildi. Meta bunu çözmeyi ve yeni akıllı gözlüğünün akıllı telefonlara alternatif olmasını hedefliyor.

Kameralı Meta Ray-Ban gözlüklere benzer olacaklarını ancak bir de ekran ekleneceğini düşünebiliriz. Ancak tam bir AR ekranından ziyade gözlüğün köşelerine koyulan küçük bir ekran olabileceği iddia edilmiş. Ayrıca telefonunuzla entegre çalışacağı, fotoğraf çekip gösterebileceği, haritayı kullanabileceği, arama yanıtlayabileceği ve müzik çalabileceği de ifade ediliyor.

Bunlar dışında modelin bir bileklik ile geleceği de sızıntılar arasında. Bu bileklik, el hareketleriyle gözlüğü kontrol etmenizi sağlayacak. İddia, cihazın bu yıl içinde gelebileceği ve 1000 dolardan fazla bir fiyattan satışa sunulacağını da ekliyor. Yani biraz pahalı olduğunu görebiliriz.