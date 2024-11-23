Huawei üst düzey yöneticisi Richard Yu, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 70 Pro+'ın hem önden hem de arkadan tasarımını gösterdi.

Anonim sızıntılar, teknoloji dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Popüler bir ürün tanıtılmadan aylar önce ufak tefek ipuçları görmeye alışığız. Ancak bu durum son zamanlarda biraz daha değişti. Bazı üst düzey akıllı telefon markalarının yöneticileri, kendi ürünlerini bizzat kendileri sızdırmaya(!) başladı. Son sızıntı, bizzat Huawei yöneticisi Richard Yu tarafından gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün Weibo hesabında paylaşım yapan Huawei üst düzey yöneticisi Richard Yu, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak Mate 70 Pro+ modelini açık açık gösterdi. Dolayısıyla yılın en iddialı akıllı telefonlarından biri olacak Huawei Mate 70 Pro+'ın nasıl bir tasarıma sahip olacağını artık kesin olarak biliyoruz diyebiliriz.

Huawei Mate 70 Pro+ arkadan bu şekilde görünüyor:

Paylaşımdaki Huawei Mate 70 Pro+, koyu gri bir gövde rengine sahip. Cihazın ortasında yer alan daire şeklindeki kamera bölmesini ise gümüş renkli kalın bir çerçeve sarıyor. 4'lü bir kamera kurulumu olacağı görülen cihazın arkasında Huawei'nin fotoğrafçılık markası olan Xmage'in logosu da yer alıyor. Tasarım, genel anlamda alışık olduğumuz Huawei telefonlara benzese de gümüş renk çerçevenin şıklık kattığı söylenebilir.

Huawei Mate 70 Pro+ önden bu şekilde görünüyor:

Mate 70 Pro+ önden baktığımızda alışık olduğumuz büyük ekranlı, köşeleri kavisli bir tasarım görüyoruz. Ekranın ortasında ise diğer akıllı telefon üreticilerinin tercih etmediği şekilde üç tane kamera deliği yer alıyor. Aslında bakacak olursak modern iPhone'larda da benzer bir kamera kurulumu yer alıyor ancak Apple, ayrı ayrı delikler göstermek yerine Dinamik Ada ismini verdiği hap şeklindeki tek bir kamera deliğini tercih ediyor.