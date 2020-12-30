Hubble, Neptün'deki Bir Fırtınanın Görüntülerini Paylaştı

Mavi gezegen Dünya'dan daha mavi olan Neptün'ün yeni görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntülerde göze çarpan fırtına ise bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor.

Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin en mavisi olan Neptün'de yaşanan fırtınalar, gezegenimizde gördüğümüz fırtınalardan daha güçlü oluyor. Gezegende fırtınaların oluşması, büyümesi ve dağılması 2 Dünya yılı sürüyor.

Bilim insanlarının 2 yıl önce keşfettiği bir fırtına ise bu yapıya pek uymuyor. Bu fırtına zayıflama aşamasında döngüyü tersine çevirdi ve hâlâ Neptün atmosferinde gözlemlenebiliyor. Atlantik Okyanusu'ndan daha büyük olan bu fırtına bir kez daha görüntülendi.

Hubble'dan yeni görüntüler

Bu fırtına ilk olarak 2018 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenmişti. Gezegenin kuzey yarım küresinde gerçekleşen fırtınanın diğerleri gibi zamanla dağılması bekleniyordu. Geçen yıl yapılan gözlemlerde ise fırtınanın ekvator bölgesine doğru hareketlendiği ifade edilmişti.

Ağustos 2020'de gelen gözlem sonuçları ise fırtınanın, yeniden eski bölgeye doğru döndüğünü ve alanının da iki katına çıktığını gözler önüne serdi. Bilim insanları yaptıkları açıklamalarda bu yeni döngünün daha önce görülmediğini söyledi.

Aslında Neptün'ün yapısını düşündüğümüzde gezegenin sürekli olarak fırtınalar yaşaması oldukça normal, hatta beklendik bir durum. Yine de Dünya'dan bakınca Neptün'de böyle fırtınalar olması pek tahmin edilmiyordu.

Neptün fırtınaları sürpriz olmuştu

Masmavi bir bilye gibi düşünülen Neptün'ün içinde kopan fırtınalardan ancak 1989 yılında, Voyager 2 uzay aracının gezegene yaklaşmasıyla haberimiz olmuştu. Hatta gezegen üzerinde, Jüpiter'in büyük kırmızı noktasına benzer bir fırtına merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. Bu noktaya Büyük Kara Nokta adı verilmişti.

Daha sonra bu noktanın kaybolduğu ve başka fırtına merkezlerinin de ortaya çıktığı gözlemlenmişti. Gezegenin atmosferinde sürekli olarak fırtınalar koptuğu için bir noktadan sonra fırtına merkezlerine de daha normal isimler verilmeye başlanmıştı. Yeni görüntülerde yer alan fırtına, döngüleri bozan yapısıyla bu gezegen hakkında keşfedilecek çok şey olduğunun da hatırlatıcısı oldu.