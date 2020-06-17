Neptün'ün En Büyük Uydusu Triton Yeniden Keşfedilebilir

Neptün’ün uydusu Triton’a dair bilinmeyenler, bilinenlerden çok daha fazla ancak NASA’nın Discovery Program’ının finale kalan görevlerinden bir tanesi Triton’a dair birçok şeyi aydınlatmayı planlıyor.

30 yıl kadar önce Voyager 2 aracı Güneş sisteminin sekizinci ve Güneş’e en uzak gezegeni Neptün’ün en büyük uydusu olan Triton’a ulaşmıştı ancak araç, bilim insanlarını cevaplardan çok yeni sorularla baş başa bırakmıştı.

Voyager 2’den Dünya’ya gönderilen görsellerde uydunun yüzeyinde siyah gayzerler olduğu ve birkaç kez yeniden yüzeye çıkan alanlar görülmüştü. Bilim insanların kafasında da bu siyah gayzerlerin püskürmesine neyin neden olduğu ve uydunun yüzeyine çıkan materyalin alaşımı ve kökeninin ne olduğuna dair soru işaretleri oluşmuştu.

Triton yeniden keşfedilebilir:

NASA’nın Discovery Program’ındaki görevlerden bir tanesi, akıllarda oluşan bu soru işaretlerini ve çok daha fazlasını cevaplandırabilir. Dört finalistten bir tanesi olan ve Trident adı verilen görev, modern teknoloji araçlarıyla birlikte bu alışılagelmişin dışındaki uyduya ikinci bir uzay aracını göndermeyi kapsıyor.

NASA, 2021 yazına kadar bu görevlerden iki tanesini seçecek ve önümüzdeki on yıl içerisinde bu görevler hayata geçirilecek. Final dörtlüsüne kalan diğer üç görevse şöyle:

Venüs’ün jeolojik tarihiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek için gezegenin yüzeyini haritalandıracak olan Veritas

Venüs’ün nasıl oluştuğunu anlamak için atmosferinin analiz edileceği Davinci+

Güneş sisteminde volkanik olarak en aktif nesne olan Jüpiter’in uydusu Io’yu inceleyecek olan Io Volcano Observer

Triton’un seçilmesi durumunda fırlatılma işlemi Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Bunun sebebiyse her 13 yılda bir gerçekleşen Dünya ve Jüpiter’in aynı hizaya gelmesinden faydalanmak. Uzay aracı, bu sayede kütle çekim kuvvetini kullanarak Triton’a ulaşacak.