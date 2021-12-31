Hubble Teleskobu'nun 2021'de Çektiği En Güzel Fotoğraflar

James Webb Teleskobu'nun selefi Hubble Teleskobu, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da evrenin sonsuz derinliklerinden onlarca fotoğrafı bizlerle paylaştı. Biz de teleskop tarafından çekilen bu muhteşem fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.

Geride bıraktığımız 2021 yılı birçok alanda gelişmelere sahne oldu. Uzay araştırmaları da gelişim gösteren alanların en başında yer alıyordu. NASA’nın Perseverance Gezgini’ni 2021 yılının başında Mars’a indirmesi, Richard Branson, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi insanların uzay turizmine yönelik adımlar atması bu olaylara örnek olarak verilebilir.

1990 yılında yörüngeye fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu da uzay keşifleri konusunda önemli bilgileri bilim insanlarına sağladı. Hubble’ın 2021 yılında bazı sorunlarla karşılaştığını da belirtmemiz gerek. Teleskop, yaz ayları başında oluşan sistemsel bir sorun sebebiyle bir ay boyunca devre dışı kalmıştı. Bunun yanı sıra kasım ayında da Hubble’da yaşanan senkronizasyon sorunları teleskobun güvenli moda alınmasına neden olmuştu. Bu sorunlara rağmen Hubble, sonsuz evren hakkında birçok ‘göz alıcı’ görüntüyü paylaşmayı başardı.

Hubble, 2021 yılında onlarca göz kamaştırıcı fotoğraf çekti

Hubble’ın çektiği fotoğraflara geçmeden önce James Webb Teleskobu’ndan da bahsetmemiz gerek. Hubble’ın ‘halefi’ olarak nitelendirilen bu teleskop geçtiğimiz hafta uzaya fırlatılmış ve dünyanın en gelişmiş teleskobu olarak ‘çığır açıcı’ keşifler yapma yolunda ilk adımını atmıştı. Hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabileceğiniz teleskobun, evrenin tarihi ve dünya dışı yaşam hakkında yeni bilgileri insanoğluna sunması bekleniyor.

James Webb hakkında oldukça büyük bir heyecan olsa da Hubble’ın geçtiğimiz yıl muhteşem fotoğrafları bizlerle paylaştığını es geçmememiz gerekiyor. 31 yıldır uzayda yer alan teleskop geçtiğimiz yıl içinde; sarmal galaksilerin, göz alıcı yıldızların ve gezegenlerin fotoğraflarını çekti. Biz de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayımlanan bu görüntüleri sizler için derledik. İşte 2021 yılında Hubble tarafından çekilen muhteşem fotoğraflar:

'Süper Kabarcık' ismi verilen gizemli boşluk ve N44 bulutsusu

Dünya'dan 68 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir sarmal gökada

Ölmekte olan 'CW Leonis' Yıldızı

Bir süpernova kalıntısı olan Peçe Bulutsusu

‘Kayıp Galaksi’ olarak da nitelendirilen NGC 4535 galaksisi

Kuğu takımyıldızında bulunan gezegenimsi nebula Abell 78

‘Kara Göz’ olarak da bilinen NGC 4826 galaksisi

Samanyolu’ndan 57 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan sarmal gökada NGC 3568

NGC 6891 ismi verilen gezegenimsi nebula