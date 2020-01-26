Emektar Hubble Uzay Teleskobu'nun eski güç sistemi, internet üzerinden satışa çıkarıldı. Fiyatı 75.000 dolar olarak belirlenen ve 1.500 dolar kargo ücreti olan güç sisteminin epey büyük bir alan kapladığını söylemek gerek.

Yastık altında 75.000 dolarlık bir birikiminiz varsa eBay’den kendinize eşsiz bir şey alabilirsiniz. Hubble Uzay Teleskobu’nun eski güç sistemi, eBay üzerinden satışa çıkartıldı.

Uzay araştırmaları tarihinin önemli bir parçası olan güç sistemi, Hubble Uzay Teleskobu uzaya gönderilmeden önce test sürecinde kullanılmıştı. Şimdiyse bu devasa güç sistemi eBay üzerinden alıcılarıyla buluşmayı bekliyor.

İşte satışa çıkan güç sistemi:

75.000 dolar fiyatıyla satışa sunulan güç sisteminde iki CRT ekran, altı HP güç ünitesi ve elle sarılmış sayısız kablo bulunuyor. Hubble Uzay Teleskobu’nun eski güç sistemi için evinizde bir köşe ayırmak istemeyebilirsiniz ancak bu elle yapılmış kocaman güç sisteminin tarihi yansıtan bir havası olduğunu kabul etmek gerek.

Tabii NASA’nın kullandığı eski güç sistemini satın almanın bazı koşulları bulunuyor. Kargo ücreti 1.500 dolar olan güç sistemini bazı bölgelerden satın almak mümkün değil. Yaklaşık 215 cm uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki güç sisteminin oldukça büyük bir alan kapladığını da söylemek gerek. Uzay tarihinin önemli bir parçası olan Hubble Uzay Teleskobu’nun eski güç sistemini eBay üzerinden 75.000 dolar karşılığında şu an satın alabilirsiniz.

Hubble Uzay Teleskobu, geçtiğimiz haftalarda bilinen en büyük galaksiyi tespit etmişti:

NASA, evrenin bilinmeyenlerine doğru yaptığı yolculukta yeni ve büyüleyici galaksiler keşfetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ‘UGC 2885’ adını verdiği ve bilinen evrenin en büyük galaksisi olduğu tespit edilen galaksi, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’nden 2,5 kat daha geniş ve yaklaşık 10 kat daha fazla yıldıza ev sahipliği yapıyor.

Şu ana kadar bilim insanlarının gözünden kaçan ve milyarlarca yıldır sessizliğini koruyan galaksi, ‘sakin bir dev’ olarak adlandırılıyor. NASA, Hubble Uzay Teleskobu’nun yerine kullanmayı planladığı James Webb Uzay Teleskobu ile bu dev galaksinin merkezini daha yakından inceleyebilir.