Geriye dönüp ana hatlarıyla tarihe bir göz attığınızda, devletler ve hükümdarlar tarafından yaptırılmış çok sayıda heykel görebilirsiniz. Peki heykel yaptırmanın amacı nedir?

Heykellerin, özellikle gösterişli ve heybetli olması istenirdi. Bazıları dikkati çekecek kadar büyük yapılır bazıları ise bir nebze küçük kalırdı. Ama boyutu her ne olursa olsun, o heykeller mutlaka yapılırdı.

İyi de neden?

Heykeller genel itibarıyla algı yönetim aracı olarak kabul edilebilir.

Tarih boyunca her rejim idaresi altındaki insanların, o ülkedeki gücün kimde olduğunu sürekli hatırlamaları için şehirlere heykeller kondurmuştur. Çünkü o zamanlar, insanların çoğunun soyut düşünemediği, yalnızca maddi ve somut sembollerden etkilendikleri varsayılırdı.

Ayrıca dev heykellerin verdiği psikolojik etkiyi ne posterler ne de marşlar verebilirdi. Bu nedenle çoğu yönetim, kendisinden öncekinin heykellerini yıkar ve yerine kendi heykellerini yaptırırdı.

Yine eski zamanlarda yapı ne kadar büyükse, heykeli yapılan kişinin de tanrıya bir o kadar yakın olduğu düşünülürdü.

Bu sebeple heykeller, büyüklük anlamında sınırları zorlardı. Bu düşünce daha sonra tapınaklarla, katedrallerle ve camilerle devam etti. Ancak hükümdarlar da varlıklı ve güçlü olduklarını göstermek için, dev heykeller yaptırmaktan geri durmazdı.

Heykellere belli bir döneme kadar dini açıdan iyi bakılmasa da sonraları bu sanat yaygınlaşmaya başladı. Ek olarak hükümdarlar, hep daha fazla heykel inşa ettirmek isterdi. Çünkü bu şekilde kendilerini, onlardan önce hükümdar olan kişilere karşı daha büyük gösterdiklerini düşünürlerdi.

Son olarak heykeller, gösterişli tüketimin bir yansımasıdır.

Nihayetinde ne kadar çok servetiniz varsa, kendinizi o kadar zengin gösterirsiniz. Örneğin herhangi bir vali, eski bir Mısır’da bir mastaba (mezarın hemen üstüne kurulan tepesi düz odacık) inşa edebilir fakat bir piramit inşa etmesi için binlerce işçiye ve binlerce ton malzemeye ihtiyaç duyacaktır.

Özetle devletlerin, eski zamanlarda gösterişli heykeller yaptırmalarının birçok sebebi vardır. Fakat en ön plana çıkan sebep, kendilerini güçlü ve zengin gösterme çabalarıdır. Elbette devrin ileri gelenlerini veya bilim insanlarını onore etmek için de bu sanattan faydalanılmıştır.

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