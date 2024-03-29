Hindistan'ın Birlik Heykeli, âdeta göğe uzanan bir dev gibi. 60 katlı bu heykel, sadece yüksekliğiyle değil barındırdığı anlamla da tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Sahi 60 katlı demişken; böylesine büyük bir yapı, nasıl inşa edilmiş olabilir?

Hindistan'ın Birlik Heykeli, sadece mimari bir başyapıt değil aynı zamanda ulusun birliğinin ve direncinin taşa işlenmiş hâli.

Peki Hindistan için büyük önem arz eden bu heykel tam olarak nasıl inşa edildi? Üstelik kendisi dünyanın en büyük heykeli!

Heykel 182 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek heykeli unvanını gururla taşıyor.

Bu olağanüstü yapı, sadece 46 ayda inşa edilmiş. Onu daha da eşsiz kılan şey ise çiftçilerin kullanılmış tarım aletlerini bağışlayarak yapının inşasına katkıda bulunmuş olmaları.

Birlik Heykeli, 1947 yılında İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandıktan sonra ulusun birleşmesinde önemli bir rol oynayan Hindistan'ın Demir Adamı, Sardar Vallabhbhai Patel'e devasa bir saygı duruşu olarak tasarlanmış.

Daha sonra Sardar Vallabhai Patel; 562'den fazla prenslik devletinin, yeni bağımsız Hindistan'a entegre edilmesine yardımcı olarak birleşik ve uyumlu bir ulus yaratmış.

Bu heykel Hindistan'ın batı kesiminde, Gujarat eyaletinde yer almakta. Proje, ilk olarak 2010 yılında duyuruldu ve Ekim 2013'te Hintli bir şirket olan Larson & Turbo tarafından toplam 422 milyon dolar maliyetle inşa edildi.

Heykel, Hintli heykeltıraş Ram V. Sutar tarafından tasarlandı.

İlk olarak sadece 0.91 metre yüksekliğinde olan ilk heykeli kilden yapan heykeltıraş, daha sonra 5.48 metre boyunda büyük bir versiyonu yaptı. Büyütmenin her aşamasında Ram V. Sutar, heykelin detaylarını daha da mükemmelleştirebiliyordu.

Tam boyutlu versiyon için heykelin, parçalar hâlinde inşa edilmesi gerekiyordu. 30 metrelik heykel, referans olarak kullanılarak 3D taramadan geçirildi. Uzman ustalar; dijital modelleri, alçı kullanarak panelleri oluşturmak için kılavuz olarak kullandı.

Daha sonra bu alçı paneller döküm kumuyla dolu bir kabın içine yerleştirildi ve sıkıştırıldı. Sonrasında panel çıkarıldı ve hazırlanan kalıba, erimiş bronz döküldü.

Bronz soğuyup tamamen katılaştıktan sonra kalıp, dikkatlice çıkarılıyordu. Bronz parçalar Çin'de dökülüyor, deniz ve karayolunu aşarak inşaat alanının yakınındaki bir atölyeye ulaşıyordu.

Şimdi odağımızı inşaat alanına çevirelim.

İnşaat, yaklaşan yapı için sağlam bir temel sağlamak üzere zeminin tesviye edilmesiyle başlıyor. Çelik inşaat demirleri stratejik olarak yerleştirilerek sağlam bir temel için zemin hazırlanıyor. Daha sonra sağlam bir radye, temel ustalıkla döşenerek yapı için güvenli bir temel sağlıyor.

Temelin merkezinde, 2 adet güçlendirilmiş silindirik beton çekirdek hazırlanıyor. Bu çekirdekler, yapının omurgasını oluşturarak güç ve stabilite sağlıyor. Ardından çelik kafesler, sağlam çekirdeklere sorunsuz şekilde bağlanıyor.

Makaslar, binanın karmaşık iskeletini oluşturuyor ve beton çekirdeklerle iç içe geçerek yapının yeni yüksekliklere ulaşması için birleşik bir temel oluşturuyor.

Çelik makas, çeşitli bileşenleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan bağ dokusu hâline geliyor.

Dönüşüm, bronz plakanın tüm yapıyı sararak yapıta dönüştürmesiyle devam ediyor. 565 makro panel ve 6.000 mikro panelden oluşan, dikkatle düzenlenmiş bir düzenleme ile 1.850 tonluk bronz kaplama devreye giriyor.

Her bir panel, genel estetik ve yapısal bütünlüğe katkıda bulunmak üzere titizlikle tasarlanmış ve yerleştirilmiş. Heykelin ayaklarını oluşturan bu iki beton kulenin her birinde ise asansörler bulunmakta.

Tasarımına ise 200 tonluk asma ayarlı kütle sönümleyici dahil edilmiş. Yani güçlü rüzgârlar heykeli sallamaya çalıştığında, ayarlı kütle damperi ters yönde sallanarak heykelin hareketini dengeleyip azaltıyor.

Özetle Birlik Heykeli, her türlü soruna karşı stabilitesini ve direncini sağlamak üzere ustaca tasarlanmış diyebiliriz. Peki ya siz bu heykeli nasıl buldunuz?

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