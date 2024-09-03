Tam 76 yıl önce Black Hills’de başlayan dünyanın en büyük dağ oymacılığı çalışması hâlâ tamamlanmadı. Peki, bu devasa heykelin yapımı neden bu kadar uzun sürüyor?

Ziyaretçilerden ve yerel halktan en sık duyulan soru bu: "Dünyanın en büyük dağ oymacılığı neden hâlâ bitmedi?"

Aslında bu sorunun arkasında oldukça karmaşık ve derin sebepler yatıyor...

Crazy Horse, 1876 yılında Little Bighorn Savaşı’nda Amerikan topraklarına el koymaya çalışan ABD’ye karşı direnen ünlü bir Lakota savaşçısıydı.

Amacı, Lakota halkının geleneksel yaşam tarzını korumaktı ve bu uğurda 1877 yılında hayatını kaybetti. 1939 yılında Lakota yaşlıları, Crazy Horse’u onurlandırmak için devasa bir kaya heykel yapmaya karar verdiler.

Bunun üzerine Polonyalı heykeltıraş Korczak Ziolkowski ile anlaştılar ve Korczak, Güney Dakota’daki Black Hills’deki kayaları patlatmaya başladı. Ancak bu iş, zannettiğinizden çok daha büyük ve zorlu bir projeydi.

Korczak, hayatı boyunca bu projeye adadı.

Ancak ya tek başına ya da çok küçük bir ekiple çalıştı, bu yüzden ilerleme oldukça yavaştı. 1982 yılında vefat ettiğinde, heykelin yalnızca bir kısmını tamamlayabilmişti.

Onun ölümünden sonra eşi Ruth, projeyi devraldı ve öncelikle Crazy Horse’un yüzünü tamamlamaya karar verdi. Ruth’un stratejisi, yüzün bitirilmesiyle daha fazla turist çekmekti. Ve bu strateji işe yaradı.

Fakat bu devasa heykelin tamamlanması hâlâ çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Yüzü tamamlanmış olsa da atının ve geri kalanının bitmesi için daha çok uzun yıllar gerektiği aşikâr.

Heykelin yapımı, hükûmet desteği olmadan yürütülüyor.

Crazy Horse Anıtı’nın inşaatı, 76 yıl önce başladı ve o günden bu yana devam ediyor. Ancak anıtın yapımında hükûmetten hiçbir destek alınmıyor. Tüm finansman, ziyaretçi bağışlarından ve giriş ücretlerinden elde ediliyor.

Bu durum, sürecin bu kadar uzun sürmesinin ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Bununla birlikte toplanan bağışlar, sadece dağ oymacılığı için kullanılmıyor.

Crazy Horse Anıtı Vakfı, Kuzey Amerika yerlilerinin kültürlerini, geleneklerini ve miraslarını koruma ve yaşatma amacıyla üç farklı projeyi destekliyor: Dağ oymacılığı, müzeler ve üniversite.

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