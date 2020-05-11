Avengers: Endgame filmiyle büyük bir değişime uğrayan Bruce Banner karakteri, Profesör Hulk formuyla dengeli bir görüntü çiziyordu. Ancak gelecek Avengers filminde Hulk'ı en güçlü kötülerden biri olarak görebiliriz.

Marvel hayranları, MCU'daki yeni filmleri merakla beklerken teorisyenler, sevilen bir karakterin hiç de parlak bir geri dönüş yapmayacağını öne sürdüler. Bir teori, Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Hulk karakterinin tüm galaksideki en rakipsiz ve öfkeli güç olarak 'filmin kötüsü' rolünde geri geleceğini iddia ediyor.

Gişe rekorları kıran Avengers: Endgame filmi, Bruce Banner ile mükemmel bir denge kuran Profesör Hulk'ın gelişine işaret etmişti. Ancak Reddit kullanıcısı smileimhigh, gelecekteki bir Avengers filminde Bruce Banner'ın Kara Dul'u kaybetmenin verdiği üzüntü nedeniyle vücudunun kontrolünü tamamen Hulk'a teslim edeceğine inanıyor.

Hulk, en güçlü formuyla en büyük kötülerden biri olarak karşımıza çıkabilir

Reddit kullanıcısı, bu duyguların ilk olarak Endgame'de Thanos'a karşı savaşta çıkacağı öngörülen süper güçlü World Breaker Hulk'ın intikam dolu şiddetli versiyonunu yaratmak için bir araya geleceğini belirtiyor. Kara Dul'u kaybetmenin verdiği karmaşık duygular, Hulk'ı gelecek filmlerde kötü adam haline getirecek, bu da Banner'ın insan formunun sonu getiren yıkıcı bir bükülme olacak.

İlk olarak World War Hulk çizgi romanlarında karşımıza çıkan World Breaker Hulk, kahramanın Dünya'dan sürülmesiyle başlayan ve eşinin ölümüyle sonuçlanan olayları konu alıyor. Hulk, geri döndüğünde Tony Stark, Black Panther ve Doctor Strange'i de içeren Illuminati grubuna karşı intikam almaya hazırlanıyordu.

Henüz bu teoriyi destekleyecek bir kanıt yok, ancak Marvel'ın karakteri götürmek istediği nokta World Breaker Hulk formu olabilir. Hulk'ı canlandıran Mark Ruffalo, gelecek projeleri hakkında hiçbir fikri olmadığını söylese de, karakterin Disney+ dizisi She-Hulk'ta görüleceği konuşuluyor.