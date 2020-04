Marvel Sinematik Evreni, daha önce hiç bir arada görmediğimiz iki karakteri karşı karşıya getirmeye hazırlanıyor olabilir. Bazı kaynaklar, Marvel'ın Hulk vs Wolverine filmi üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Marvel Sinematik Evreni (MCU) 10 yıl önce hayatımıza girdi ve stüdyo o zamandan beri beğeni toplayan oldukça fazla süper kahraman filmi ortaya çıkardı. Marvel çizgi roman evreninin genişliği, sevilen karakterlerini ortak bir hikayede bir araya getirdi.

Marvel, yüksek bütçeli filmleri ile gişede başarılı işlere imza atsa da telif hakları daima sorun oldu. Hulk karakterinin lisans haklarına sahip olan Universal, Disney ile yapılan anlaşma neticesinde karakterin MCU'da destekleyici bir rol almasının önünü açtı. Dolayısı ile Disney, Fox'u satın alsa bile istediği Marvel karakterlerini istediği gibi bir araya getiremiyor.

Marvel Studios, Hulk'ın haklarını güvence altına almasının yanı sıra, büyük bir değişiklikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. We Got This Covered'a göre Hulk ve Wolverine'in yer alacağı bir film projesi, şu anda gelişiminin erken aşamalarında. Ayrıca yeni filmde Hulk'ı yeniden Mark Ruffalo'nun canlandırması bekleniyor.

Görünüşe göre Marvel'ın planı, Mark Ruffalo'yu yeniden başrolde oynatırken, aynı zamanda Wolverine karakterini oynamayı bırakan Hugh Jackman'ın yerine gelecek yeni aktörü hayranlara tanıtmak. Yeni filmin önümüzdeki birkaç yıl boyunca gelmeyeceği belirtiliyor. Diğer yandan Ruffalo'nun, Wolverine ile karşı karşıya geleceği bir filme sıcak baktığı öne sürülüyor.

Hulk vs Wolverine filminin X-Men serisini yeniden başlatacak filmden bile önce gelebileceği söyleniyor. Filmin tam olarak ne zaman vizyona gireceği hala belirsiz ancak kaynaklar, önümüzdeki 3-4 yıl içinde geleceğini öngörüyor. Diğer yandan Marvel'ın elini çabuk tuttuğu ve Ruffalo, Hulk rolünden ayrılmadan önce filmi tamamlamak istediği belirtiyor.

Şimdilik Hulk vs Wolverine filmi hakkında tüm bilinenler bu kadar. Böylesine güçlü iki süper kahramanın karşı karşıya gelmesi MCU için heyecan verici bir adım olabilir.